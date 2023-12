Chi è il papà di Vittorio Menozzi/ Sorpresa nella puntata di questa sera del Grande Fratello 2023

Vittorio Menozzi e il rapporto con il papà: “Non avevo il coraggio di dirgli che partecipavo al Grande Fratello 2023”

Nella puntata di questa sera del Grande Fratello 2023, sabato 23 dicembre, uno dei concorrenti più atipici ma anche più amati ed apprezzati riceverà la sorpresa da parte del papà. Stiamo parlando di Vittorio Menozzi, il giovane ingegnere di 23 anni, che incontrerà dopo mesi di permanenza nella Casa più spiata d’Italia la mamma Anna ed il papà. Il giovane già nella clip di presentazione prima di entrare nel Casa ha confessato di avere un rapporto delicato e conflittuale con il padre.

Nel dettaglio, infatti, Vittorio Menozzi sul rapporto con il padre ha confessato: “Ho fatto ingegneria, mi sono laureato, l’ho fatto con disciplina perché era la mia priorità ma ora sto attraversando una fase creativa della mia vita. Sono un modello. Mio padre è stato un anno a chiedermi il perché. A mamma avevo già detto di voler partecipare a questo programma, a papà no. Tanto che a mamma ho chiesto come dirlo a papà.”

Grande Fratello 2023, chi è il padre di Vittorio Menozzi: rapporto conflittuale tra i due

Vittorio Menozzi, nonostante il suo carattere timido e riservato, nei giorni scorsi si è confidato con alcuni concorrenti del Grande Fratello 2023 ed ha rivelato che tipo di rapporto ha con i suoi genitori. Sin da piccolo ha sempre seguito le orme paterne e crescendo ha deciso di laurearsi in Ingegneria come il padre ed il fratello. Complice però il carattere di padre e figlio i due non si abbandonano spesso ha gesti d’amore e d’affetto mentre con la madre Anna il rapporto è più solido e forte.

Questa sera, sabato 23 dicembre, al Grande Fratello 2023 Vittorio Menozzi riceverà la sorpresa del papà. L’uomo ha avuto difficoltà ad accettare la scelta del figlio prima di lavorare nel mondo della moda e poi di entrare nella Casa più spiata d’Italia questa sera però i due avranno modo di chiarirsi e confrontarsi nei loro rispettivi punti di vista e trovare un punto d’incontro.











