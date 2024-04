Chi è il primo eliminato dell’Isola dei Famosi 2024?/ Joe, Luce, Artur e Samuel a rischio: i sondaggi

Isola dei Famosi 2024, chi sono i primi nominati di questa edizione

Ieri sera ha preso il via l’Isola dei Famosi 2024, la prima edizione con Vladimir Luxuria alla conduzione. Il format non è cambiato più di tanto rispetto alle precedenti stagioni, confermando la struttura che tanto successo ha regalato al reality nel corso degli anni: dal tuffo dei naufraghi dall’elicottero alle prove leader, dalla complicata prova del fuoco alle consuete nomination. E, a tal proposito, sono state effettuate le prime nomination di puntata, che hanno messo alla luce le prime preferenze ed antipatie tra i concorrenti in gioco.

A finire in nomination, alla fine, sono Artur Dainese, Luce Caponegro, Joe Bastianich e Samuel Peron. Artur e Luce sono risultati i nominati dal gruppo, Joe è invece stato votato dalla leader di puntata Greta Zuccarello, mentre Samuel è stato nominato dai concorrenti non famosi che attualmente soggiornano su Playa Espinada. In vista della prima eliminazione ufficiale, qual è il concorrente maggiormente a rischio? Scopriamo insieme cosa rivelano i primi sondaggi sul web.

Isola dei Famosi 2024, sondaggi eliminato: rischiano Joe e Luce, Samuel al top

Artur Dainese, Samuel Peron, Joe Bastianich e Luce Caponegro: chi sarà il primo eliminato ufficiale dell’Isola dei Famosi 2024? Secondo il sondaggio presentato sulla piattaforma grandefratello.forumfree, i risultati al momento vedono Samuel tra i preferiti con il 28% e Artur con il 26%: seguono Joe con il 24% e Luce con il 22%. Joe e Luce potrebbero dunque essere a rischio. Trattasi però di dati temporanei e che possono cambiare repentinamente nei prossimi giorni.

Inoltre sono percentuali molto equilibrate, dunque può ancora essere messo tutto in discussione. I fandom dei naufraghi non si sono ancora consolidati, essendo la trasmissione iniziata da un solo giorno, dunque ci vorrà ancora un po’ di tempo per capire verso quale direzione andranno le preferenze del pubblico.

