Diletta Leotta nuova conduttrice de L’Isola dei famosi 2025? Retrocessione per Vladimir Luxuria

Nonostante manchino diversi mesi al ritorno sul piccolo schermo de L’Isola dei famosi 2025, spuntano le prime anticipazioni sul reality Mediaset che nella passata edizione è stata guidata da Vladimir Luxuria. L’ultima conduttrice, infatti, secondo quanto appreso da Gabriele Parpiglia, dovrebbe essere retrocesso nel ruolo di opinionista, che conosce molto bene e dalle parti di Cologno Monzese ritengono a lei più consono. E la nuova conduttrice de L’Isola dei famosi 2025 dovrebbe essere Diletta Leotta, che stiamo vedendo come guida de La Talpa, anche se gli ascolti segnati dalla trasmissione sono stati tutto fuorché incoraggianti.

Dalle parti di Mediaset però non nascondono la stima nei confronti di Diletta Leotta, capace di convincere i telespettatori nonostante i bassi ascolti raccolti fino ad oggi con la trasmissione. Sembra dunque quello della giornalista sportiva il nome giusto per la conduzione de L’Isola dei famosi 2025, che a sorpresa potrebbe avere anche Loris Karius come possibile concorrente, il marito di Diletta Leotta, attualmente svincolato, starebbe studiando da deejay e potrebbe prendere in considerazione l’idea di partecipare a L’Isola dei famosi 2025.

L’Isola dei famosi 2025, non solo Diletta Leotta: confermato Dario Maltese

Se il nome della presentatrice de La Talpa sembra quello scelto dai vertici di Mediaset per L’Isola dei famosi 2025, tira aria di conferma anche per Dario Maltese, che abbiamo visto nella passata edizione come opinionista e che dovrebbe sedere nuovamente sulla poltrona, stavolta al fianco di Vladimir Luxuria e non di Sonia Bruganelli. Diletta Leotta si appresta a ricoprire il ruolo di conduttrice, con Vladimir Luxuria che di fatto è stata messa alla porta da Pier Silvio Berlusconi.

“Il lavoro fatto sull’Isola dei Famosi non mi soddisfa, se mi chiedono se siamo soddisfatti della nostra tv? Sì per certi versi, assolutamente no per altri versi. Chi fa tv sa di rischiare e di fare tanti errori” ha commentato la conduttrice del reality di Canale Cinque.

