Chi è il primo finalista Isola dei Famosi 2023?/ Pronostico: Marco Mazzoli in pole, ma attenzione a Cristina

Chi è il primo finalista dell’Isola dei Famosi 2023? Marco Mazzoli è il favorito

Durante l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2023 in onda oggi, lunedì 5 giugno, in prima serata su canale 5, sarà decretato il primo finalista della 17esima edizione del reality show che si concluderà lunedì 19 giugno. In gara ci sono ancora Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Helena Prestes, Pamela Camassa, Alessandra Drusian, Fabio Ricci, Andrea Lo Cicero e Nathaly Caldonazzo. Tra tutti c’è sicuramente il nome del primo finalista anche se Fabio e Nathaly, essendo al televoto, rischiano l’eliminazione. Tra tutti i concorrenti, il naufrago favorito per conquistare la finalissima dell’Isola c’è Marco Mazzoli che è considerato anche il super favorito per la vittoria finale. La presenza di Mazzoli in finale è quotato a 1.40 anche se lo speaker radiofonico non è il sole favorito.

Alle sue spalle, infatti, si piazza Cristina Scuccia. L’ex suora, sbarcata in Honduras come la favorita per la vittoria, secondo i bookmakers, accederà senza alcun problema in finale e, attualmente, la sua presenza è quotata a 5,00.

Una delle grandi protagoniste dell’Isola dei Famosi 2023, sin dalla prima puntata, è sicuramente Helena Prestes. Quasi sempre al televoto per scelta degli altri concorrenti, Helena, finora, è riuscita sempre a salvarsi e, dai pronostici dei bookmakers, appare destinata non solo ad arrivare fino in fondo, ma anche a conquistare la finale e a contendere l’eventuale vittoria al grande favorito che resta Marco Mazzoli. Helena, infatti, subito dopo Mazzoli e Cristina, è considerata tra i favoriti per la vittoria finale e per conquistare il primo posto in finale.

Mazzoli, Cristina e Helena, dunque, restano i favoriti per conquistare per primi la finale e contendersi l’eventuale vittoria. Tra gli altri naufraghi, l’unica che potrebbe strappare la finale ai tre favoriti sembra sia Pamela Camassa. Tra i quattro nomi citati, dunque, si nasconde davvero il primo finalista?

