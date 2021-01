Chi è il primo finalista maschile del Grande Fratello Vip 5/ Per il web è…

Chi è il primo finalista uomo del Grande Fratello Vip 2020? Si avvicina la finale della quinta edizione del reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 e i giochi si fanno sempre più duri. Questa sera durante la lunga diretta il pubblico deciderà la prima finalista donna del GF VIP 5 tra Rosalinda, Stefania, Giulia e Dayane come ricorda anche la pagina ufficiale Instagram del programma: “a distanza di una settimana dall’apertura dell’importante televoto, si scoprirà il nome della prima finalista donna che sarà scelta tra Rosalinda, Stefania, Giulia e Dayane”. Ma non finisce qui, visto che durante la diretta sarà lanciato anche il televoto per decidere chi sarà il primo finalista uomo del GF VIP 5. A deciderlo saranno i concorrenti della casa che comporranno la rosa dei candidati. Spetterà poi al pubblico decidere chi sarà ufficialmente il primo finalista uomo di questa edizione.

Primo finalista uomo del Grande Fratello Vip 2020: sarà Tommaso Zorzi?

Le luci del Grande Fratello Vip 2020 continuano a restare accese. Dopo il prolungamento durante le vacanze di Natale e Capodanno, Alfonso Signorini la scorsa settimana ha avvisato i vipponi che il reality proseguirà ancora per un mese dando come data della finale la fine del mese di Febbraio. Una notizia che ha in parte sconvolto i coinquilini oramai lontani da casa da circa 4 mesi. A destare grande preoccupazione è stato Tommaso Zorzi, il vippone candidato alla vittoria finale che ad un certo punto ha pensato anche di lasciare il gioco. L’influencer ha poi cambiato idea e continua così la sua permanenza nella casa per la gioia dei tantissimi fan che lo sostengono tantissimo sui social e non solo. Inutile negarlo che Zorzi è uno dei papabili primi finalisti del GF VIP 5, ma a sorpresa spunta anche il nome di Pierpaolo Pretelli che tra il flirt con Elisabetta Gregoraci e la storia con Giulia Salemi è stato uno degli indiscussi protagonisti di questa edizione. Chi tra i due sarà il primo finalista del GF VIP 5?



