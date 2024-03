Chi è il secondo finalista del Grande Fratello 2024?/ Rosy, Anita, Letizia, Paolo: colpo di scena sondaggi

Grande Fratello 2024, chi è il secondo finalista tra Rosy Chin, Anita Olivieri, Paolo Masella e Letizia Petris?

Il countdown verso la finale con l’ultima puntata di questa edizione del Grande Fratello 2024 segna -33 giorni, circa, e chi saranno i concorrenti che si contenderanno la vittoria? Nelle scorse settimane Beatrice Luzzi è stata eletta la prima finalista del reality di Canale5 con una percentuale da record (quasi il 70%) mentre nella puntata di questa sera, lunedì 11 marzo 2024, verrà annunciato chi sarà il 2^ finalista del Grande Fratello 2024 tra Rosy Chin, Anita Olivieri, Paolo Masella e Letizia Petris.

Grande fratello 2024: trapela la data della puntata finale/ Le anticipazioni

Al momento controllando i sondaggi ufficiali del reality condotto da Alfonso Signorini a trionfare dovrebbe essere Rosy Chin con una vittoria schiacciante. Nel dettaglio, infatti, i sondaggi di ForumFree riportano la vittoria al televoto di Rosy con il 57,39% di preferenze. La chef è seguita a notevole distanza da Letizia Petris che, però, si ferma solo al 19,23%. Segue Anita Olivieri con il 14,53% ed infine fanalino di coda è Paolo Masella con solo l’8,85% di preferenze.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: innamorati al Grande Fratello 2024?/ Lui: "C'è qualcosa tra noi"

Rosy Chin è la seconda finalista del Grande Fratello 2024? Il favorito nei sondaggi

Dunque stando ai sondaggi sopracitati, la seconda finalista del Grande Fratello 2024 è Rosy Chin? La chef, infatti, non solo infatti è la favorita nei sondaggi ma anche con percentuali schiaccianti ed è difficile ipotizzare un colpo di scena finale, con la vittoria al televoto di Letizia Petris, Paolo Masella o Anita Olivieri anche se nel reality di Canale5 tutto può succedere ed il pubblico è abituato a repentini risvolti.

A contendersi il posto in finale accanto a Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024 sono alcuni dei personaggi più divisivi di questa edizione. Letizia Petris e Paolo Masella, coppia all’interno del Grande Fratello 2024, sono stati spesso al centro di continui alti e bassi mentre Anita Olivieri in quest’ultimi giorni si è avvicinata ad Alessio Falsone dimenticandosi dall’oggi al domani del fidanzato Edoardo Sanson di cui per mesi si è professata innamoratissima.

Loana Vatiero, sorella di Perla attacca Alessio Falsone e difende Mirko Brunetti/ "Pagliaccio, ha uno scopo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA