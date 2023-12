Chi è Irene Franchini, ospite a Ciao Darwin 9/ Prova di coraggio per la campionessa di tiro con l’arco

Irene Franchini, chi è la campionessa di Tiro con l’arco che partecipa a Ciao Darwin 9 nella prova di coraggio

Irene Franchini, la campionessa di tiro con l’arco delle Fiamme Azzurre, è tra gli ospiti della quarta puntata di Ciao Darwin 9, lo show antropologico presentato da Paolo Bonolis con la complicità di Luca Laurenti in prima serata su Canale 5. La giovanissima campionessa ha iniziato a muovere i primi passi all’età di 9 anni con i Giochi della Gioventù. Crescendo ha continuato sotto la guida del padre Lorenzo, iniziando poi a gareggiare in diverse gara a livello nazionale e mondiale. La svolta arriva con l’esperienza olimpica di Sydney 2000 fino alla nazionale indoor. Non solo, nel suo curriculum anche le nuove frontiere del tiro di campagna e del 3-D.

Giucas Casella choc: "A sei anni stavo annegando"/ E su Ciao Darwin: "Ci sarà una sorpresa"

Nella sua carriera c’è un momento cruciale: il reclutamento nella Polizia Penitenziaria. Nel 1998 viene eletta Atleta dell’anno Fitarco e l’anno dopo vince il titolo di Collare d’Oro del CONI. La campionessa è sposata con Andrea Bassi ed è anche mamma orgogliosa di due bimbi: Elettra e Gianluca. Stando alle anticipazioni della puntata di Ciao Darwin 9 del 15 dicembre 2023, Irene è ospite per la prova di coraggio che si terrà durante la puntata.

Alessandro Cecchi Paone: "Bacio con Simone Antolini a Ciao Darwin 2023”/ Lo scoop, cos’è successo?

Irene Franchini e la passione per il tiro con l’arco: “Mi sono avvicinata a 9 anni”

Irene Franchini, intervistata da net-gen.it, ha raccontato come è nata la passione per il tiro con l’arco. “Mi sono avvicinata al tiro con l’arco a 9 anni, visto che mio padre Lorenzo, insegnante di educazione fisica, la proponeva come attività, anche nei Giochi della Gioventù. Mi ha subito colpito e quindi ho poi proseguito sotto la guida tecnica di mio padre, fino a calcare tutti i possibili palcoscenici della disciplina a livello mondiale, realizzando anche il sogno di partecipare alle Olimpiadi” – ha confessato la campionessa. Non solo, parlando di cosa l’affascina più di tuto di questa disciplina ha confessato: “il fatto che sia prima di tutto una continua sfida con se stessi per cercare di migliorarsi. E che per riuscirci serva un approccio completo, non solo basato su lavoro tecnico o fisico, ma anche mentale. E’ fondamentale mettersi sempre alla prova, una situazione molto stimolante”.

Chi è Madre Natura nella 4a puntata di Ciao Darwin 2023?/ Dopo Korotkaia, Sarah Shaw e Adreea Sasu arriva…

Nella sua vita però non c’è solo il tiro con l’arco, visto che Irene è una donna sposata e madre di due figli, senza contare che ha studiato e si è laureata triennale in Lingue e Letterature straniere e una laurea magistrale in Criminologia applicata per l’investigazione e la sicurezza. “Nel poco tempo libero che mi rimane mi piace praticare anche altri sport, ad esempio tennis, nuoto e podismo che mi aiutano anche nella preparazione fisica” – ha detto l’atleta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA