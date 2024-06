Chi è Irene Gallina, moglie di Franco Franchi/ Il figlio Massimo: “Era povera, ma si fidò di papà quando…”

IRENE GALLINA, “CONOBBE FRANCO FRANCHI DA GIOVANE PERCHE’…”

Irene Gallina, moglie di Franco Franchi: chi è e cosa sappiamo della loro storia d’amore durata fino alla prematura morte dell’attore siciliano nel 1992? Questa sera, su Rai 1, il servizio pubblico dedica l’ennesimo tributo alla coppia comica di Franco e Ciccio nella puntata di “Techetechete’” che ci accingiamo a vedere e l’occasione è propizia per scoprire qualcosa non solamente sui due giganti della comicità e del cinema nostrano ma anche sulla loro vita privata e il lato sentimentale, meno noto al grande pubblico. Scopriamo quindi qualcosa di più su Irene Gallina, moglie di Franco Franchi, e la loro famiglia.

Raccontare la relazione di Irene Gallina, moglie di Franco Franchi, con uno degli interpreti più istrionici e iconici del mondo dello spettacolo italiano del secolo scorso ci porta a fare un vertiginoso salto nel tempo: infatti è nella Sicilia degli Anni Cinquanta, quando Francesco Benenato (suo nome di battesimo) ancora non aveva dato vita al sodalizio artistico e umano con Ciccio Ingrassia, che era nata la love story dell’attore e cantante con la sua futura compagna di vita. Al ritorno nell’isola dopo alcune esperienze lavorative nel nord Italia, oltre al servizio militare, Franchi conobbe a Palermo Irene Gallina: da lei il comico avrà due figli con la nascita prima di Maria Letizia nel luglio del 1951 e successivamente con l’arrivo del secondogenito di casa Benenato, Massimo, dato alla luce invece nel maggio del 1965.

LA MOGLIE DI FRANCO FRANCHI, IL RICORDO DEL FIGLIO MASSIMO

Nonostante non conosciamo molto del privato di Irene Gallina, moglie di Franco Franchi, e a proposito delle sue origini, scopriamo che i due da giovani erano vicini di casa e che l’attore palermitano avrebbe perso la testa per lei: da lì alle nozze il passo fu breve e la coppia rimarrà assieme, come detto, fino ai primi Anni Novanta quando una malattia e il repentino peggioramento delle condizioni di salute porteranno via Franchi a soli 64 anni. Molto legato al suo lavoro, tanto che alcuni screzi e differenti vedute artistiche lo porteranno a una prima rottura con Ingrassia, Franco Franchi ha sempre messo la famiglia in cima ai suoi pensieri, come ricordato dal figlio Massimo che, nel corso di alcune interviste, ha pure ricordato il primo incontro dei suoi genitori.

Quello di Irene Gallina, moglie di Franco Franchi, è stato un amore nato davvero in giovane età tanto che lei e l’attore si conoscevano fin da bambini. “Con mia madre si conobbero quando erano ancora due fanciulli. Mamma aveva 14 anni e lui ne aveva 18 o 19” aveva raccontato Massimo Benenato, spiegando che i due erano vicini di casa e che fu il padre a fare il primo passo. “Un giorno la vide e le cominciò a fare la corte: s’innamorarono subito…. Mia madre era di famiglia povera, anche lei, ma mio padre la incoraggiò sempre a fidarsi di lui” aveva aggiunto il figlio della coppia, svelando che il giovane Franchi era stato sempre sicuro di poter sfondare nel mondo dello showbiz e “realizzare il suo sogno cinematografico”.











