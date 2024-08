Una delle sfide di oggi targata Olimpiadi di Parigi 2024 è sicuramente la finale del torneo di pugilato con protagonista Imane Kheilf, l’atleta algerina più che discussa nei giorni scorsi per via della sua sessualità. Dall’altra parte del ring avrà come avversaria Janejaem Suwannapheng, pronta a cimentarsi non solo nella gara più importante ma soprattutto a farsi carico delle discussioni di questi giorni per tenerle fuori dal ring.

Ma chi è Janjaem Suwannapheng, avversaria di Imane Khelif in finale di pugilato alle Olimpiadi di Parigi 2024? L’atleta thailandese ha già un palmarés piuttosto corposo e la conquista di una medaglia olimpica sarebbe un ulteriore fiore all’occhiello della sua già ottima carriera. Nel frattempo, non poteva non esprimersi a proposito della sfida contro Imane Khelif al netto delle numerose ed a tratti confusionarie polemiche sul suo conto.

Janjaem Suwannapheng, il precedente ai Mondiali contro Imane Khalif: “Sono migliorata…”

Janjaem Suwannapheng si è limitata a dire di “non avere paura” di Imane Khelif, prossima avversaria nella finale di pugilato alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’atleta thailandese – come riporta Fanpage – è convinta che la sfida sarà ad armi pari, glissando dunque tutte le polemiche che precedono la gara e che hanno visto coinvolta anche la nostra azzurra Angela Carini.

Piccola curiosità, Janjaem Suwannapheng e Imane Khalif avevano avuto già modo di incrociarsi prima della prossima finale di pugilato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Erano i Mondiali e la vittoria andò proprio all’algerina. L’avversaria – come riporta Fanpage – si è però detta pronta a migliorare quel risultato. “Da allora sono migliorata e combatterò con tutte le mie forze; ho indagato anche io sulla questione ormonale e so che in passato lei ha perso contro pugili donne… Non so se è diventata più forse o se i suoi ormoni maschili sono aumentati”.

