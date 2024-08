ANGELA CARINI, LA IBA LA PREMIA: RICEVERÀ I SOLDI DI UN ORO OLIMPICO Angela Carini, IBA la premia come se avesse vinto l’oro. L’International Boxing Association ha infatti premiato la pugile italiana con lo stesso corrispettivo economico destinato a chi vince la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Diretta Torino Metz/ Streaming video tv: ultima sfida francese per Vanoli (amichevole, sabato 3 agosto) Un gesto forte che fa intendere senza nemmeno bisogno di leggere tra le righe il pensiero dell’IBA circa il caso Khelif. L’ente spiega che la decisione è stata presa direttamente del presidente Umar Kremlev che ha destinato 50.000 euro alla pugliese, 25.000 euro all’allenatore e i restanti 25.000 euro alla federazione pugilistica italiana. Diretta Hamori Khelif/ Streaming video tv: il match di pugilato più polemico delle Olimpiadi 2024 (3 agosto)

ANGELA CARINI E IL CASO KHELIF, IL CIO: “UCCIDONO LA BOXE FEMMINILE”

Angela Carini, IBA la premia come se avesse vinto l’oro. Il presidente Kremlev, dopo aver preso la scelta di pagare 100.000 euro divisi tra la pugile azzurra, il suo allenatore e la federazione boxe Italia, ha preso parole per commentare il caso Khelif.

“Non riuscivo a guardarla mentre piangeva e non posso rimanere indifferente a una situazione del genere. Non capisco perché uccidano il pugilato femminile”. Anche l’uzbeka Sitora Turdibekova, sconfitta a punti contro l’altra iperandrogina Lin Yu Ting, verrà in qualche modo aiutato dalla federazione.

È veramente complicato calmare le due fazioni che si sono schierate dopo questo accaduto, includendo personaggi politici. Da un parte ci sono coloro che difendono la pugile napoletana, sostenendo che l’incontro fosse impari, mentre altri si schierano dalla parte dell’algerina.