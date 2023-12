Chi è Jey Lillo, concorrente Ciao Darwin 9/ Da Tu si que vales al flirt con Maria Esposito di Mare Fuori

Chi è Jey Lillo, concorrente Ciao Darwin 9 nella sfida tra scienza e occulto

Tra i concorrenti della quarta puntata di Ciao Darwin 2023 c’è anche Jey Lillo. Nome d’arte di Gennaro Lillo, è un tik toker napoletano che lo scorso anno ha partecipato in qualità di concorrente a Tu Si Que Vales. In quell’occasione si è presentato al pubblico con un numero di magia, cosa che rende chiaro con quale team, nella sfida tra scienza e occulto, sia schierato nella sfida del 15 dicembre 2023. Il concorrente è infatti un mago anche molto noto su Instagram, dove conta infatti oltre 100mila follower.

Jey Lillo sarà protagonista nella parte del dibattito della nuova puntata di Ciao Darwin 9, ovvero quella in cui esponenti di una squadra espongono le proprie convinzioni, andando anche a criticare quelle dei propri avversari. Stando alle anticipazioni, Lillo si scontrerà in particolare con Sara Hafdaoui, esponente del team della scienza.

Jey Lillo e il flirt con Maria Esposito, attrice di Mare Fuori

Pochi mesi fa Jey Lillo è finito anche nel mirino del gossip per un presunto flirt con Maria Esposito, attrice e star di Mare Fuori, serie TV in cui interpreta Rosa Ricci. Di loro si è parlato quando il settimanale CHI ha lanciato un’indiscrezione secondo la quale insieme sarebbero stati avvistati a Ibiza. Maria Esposito usciva allora da una relazione con Antonio Orefice. A confermare il fatto che Jey Lillo e Maria Esposito si conoscessero sono state poi delle Instagram stories di Lillo in cui appariva proprio Maria. Non è chiaro se i due stessero insieme o se fossero semplicemente amici, né è oggi chiaro in quali rapporti siano l’attrice e il mago concorrente a Ciao Darwin 2023.

