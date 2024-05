Chi è Jimmy Sax, moglie Anna e figli Romeo e Cesar/ “Mio padre è morto poco prima nascita di mio figlio”

Jimmy Sax, chi è il sassofonista ospite di Caterina Balivo: moglie Anna e figli Romeo e Cesar

Nel salotto di Caterina Balivo, La volta buona sarà ospite anche Jimmy Sax, chi è? Il sassofonista di fama internazionale ha visto la sua fama esplodere negli ultimi anni grazie soprattutto al sapiente uso delle piattaforme social. Classe 1985 ha 39 anni. Il suo vero nome è Jeremy Rolland e nei mesi scorsi ha spopolato la sua hit Time. Di nazionalità francese, in un’intervista a Radio KissKiss ha svelato com’è nata la sua passione per la musica ed il sassofono: “Ho prima scoperto la passione per la musica e poi per il sassofono, che ho iniziato a suonare a 10 anni. Mi sono appasionato a musicisti francesi che suonano molto il sassofono come Jean-Jacques Goldman.”

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, Jimmy Sax è sposato con la moglie Anna. Estremamente riservati e lontani dal gossip sulla coppia le informazioni sono poche. Si sa solo che la donne è un’interior designer ed ha la passione per cibo e viaggi. Stanno insieme da molti anni ed hanno due figli Romeo e Cesar quest’ultimo nato poco dopo la morte del papà del sassofonista: “Mio padre se n’è andato esattamente un anno prima che arrivasse Cesar. Mio padre è scomparso il 5 gennaio e Cesar è arrivato il 7.”

Jimmy Sax: chi è, la moglie Anna e figli Cesar e Romeo: “In amore sono fedele”

Si è definito onesto e leale Jimmy Sax, sempre durante l’intervista concessa a Radio Kiss Kiss, facendo dei paragoni tra l’amore per la musica e l’amore per la sua famiglia: “Ho detto molte volte che è come un matrimonio. A volte amo il mio sassofono, ma altre lo odio. Può essere doloroso per la bocca, è pesante e sai che devi esercitarti tantissimo per migliorare. È stancante, ma è appassionante. È amore e odio. Ma sono sposato, e sono il tipo di ragazzo che si impegna in amore.”

Ed infine sulla moglie Anna e i figli Romeo e Cesar, Jimmy Sax ha confessato che la parte più dura e difficile del suo lavoro è stare lontano da loro: “Non vedo la mia famiglia per mesi. Questa è la parte difficile del mio lavoro, ma farò questo bellissimo tour in Europa e sono contento che Radio Kiss Kiss sia media partner, grazie davvero, è importante avere un partner come voi.”











