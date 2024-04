Gianluca Guidi, chi è il figlio di Johnny Dorelli/ “Esordii a teatro con Manfredi e frequentai Gigi Proietti”

Gianluca Guidi, chi è il figlio di Johnny Dorelli: da Sanremo al debutto a teatro

Gianluca Guidi, figlio di Johnny Dorelli, è oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai1. Classe 1967, cantante, attore e stimato regista teatrale, Gianluca Guidi ha dedicato la sua vita a molteplici ambiti dello spettacolo. Ha iniziato nel mondo della musica quando, sulla scia della passione ereditata dal papà, debutta al Festival di Sanremo 1989 con Amore è, per poi tornare l’anno successivo, nell’edizione condotta proprio da Johnny Dorelli, e presentare il brano Secondo te, classificandosi al 3º posto nella sezione “Novità”.

Ampio spazio nella sua carriera è stato dedicato al teatro, dove ha esordito nel 1992 con la commedia musicale Parole d’amore parole con Nino Manfredi. Nel 1995, poi, è andato in scena con il one man show Chiacchierata informale con la regia di Ennio Coltorti e la produzione di Gigi Proietti. Proprio con Proietti ha collaborato anche in Taxi a due piazze, spettacolo teatrale che li ha visti alla co-produzione.

Gianluca Guidi tra teatro e tv: il rapporto con il padre Johnny Dorelli

“Ho avuto l’onore di esordire a teatro con Manfredi e di frequentare Gigi Proietti. Da bambino ho visto passare Tognazzi, Mastroianni, Vittorio Gassman. È un mondo che ora non esiste più. Io lo vivevo involontariamente. Venivano Paolo Villaggio e tanti altri“, ha raccontato Gianluca Guidi in un’intervista a L’Ora Solare rilasciata nell’aprile 2022, in riferimento al suo incontro con i grandi della recitazione. Sempre a teatro, nel 2009 è diventato protagonista di Aggiungi un posto a tavola in cui interpreta don Silvestro, ruolo reso famoso dal padre nelle prime 3 edizioni.

La carriera del figlio di Johnny Dorelli ha fatto tappa anche in tv, quando dal 1997 al 2000 ha interpretato l’ispettore Giuliani nella serie Linda e il brigadiere. Nel 2016, invece, è stato padre Amatucci in The Young Pope, la serie tv di Paolo Sorrentino. Parlando del rapporto con suo padre, sempre nel corso dell’intervista a L’Ora Solare, aveva raccontato: “Quando sono andato a vedere la prima volta papà a “Aggiungi un posto a tavola” avevo 11 anni. Papà si dimenticava di essere Johnny Dorelli ed era solo un attore“.











