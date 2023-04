JOHNNY CALÀ, CHI È FIGLIO DI JERRY E BETTINA CASTIONI/ “Infarto? Spavento enorme…”

Anche Johnny Calà a Domenica In dopo l’infarto che ha colpito papà Jerry. «Ho fatto 52 anni di prove, ma mi è venuto bene», ha scherzato l’attore e comico dopo l’ingresso del figlio in studio. Il giovane potrebbe seguire le orme del padre: studia cinema a Milano e suona la chitarra come il padre. «C’è stato un giorno dove papà ha avuto un po’ di influenza, siccome ero arrivato a Napoli per assisterlo e aiutarlo, ha mandato me a dirigere e a dare le indicazioni a tutti e siamo riusciti a portarla a casa». Il padre ha sottolineato la sua passione per il cinema che ha nel suo Dna e che non gli ha cercato di inculcare. «È stato uno spavento enorme, quando ci ha chiamati dopo l’intervento si sentiva che era provato, ma aveva una bella voce».

A proposito della paternità a 52 anni Jerry Calà ha raccontato: «Mio figlio Johnny tutto, è la mia vita. Quando l’ho avuto ero un po’ spaventato per la mia età. Quando andavo all’asilo sentivo gli amici che gli chiedevano perché andasse suo nonno a prenderlo. Il pensiero continuo che avevo riguarda proprio il tempo: fino a quando lo vedrò? Lo vedrò crescere? Forse il Signore vuole farmelo vedere finché diventa vecchio, perché non mollo». (agg. di Silvana Palazzo)(agg. di Silvana Palazzo)

Johnny, sulle orme del padre Jerry Calà: dalla passione per la musica alla recitazione

Nascere in una famiglia di artisti e di personaggi noti al grande pubblico implica – purtroppo o per fortuna – un focus mediatico che inizia fin dalla giovane età. Johnny Calà, figlio del noto attore Jerry Calà e Bettina Castioni, non sembra aver risentito in maniera negativa dell’etichetta di figlio d’arte. A testimoniarlo sono le accennate testimonianze sul suo attuale percorso di vita oltre ai contenuti social da lui stesso postati e che spesso ritraggono proprio il celebre volto del cinema italiano.

Johnny Calà – figlio di Bettina Castioni e Jerry Calà – è nato nel 2003 a Verona, pochi mesi dopo la celebrazione nuziale dei genitori. Fin da piccolo deve aver ammirato le capacità e gesta paterne; pare infatti chi stia seguendo il medesimo cammino dal punto di vista artistico. Stando alle informazioni reperibili sul suo conto – estrapolabili anche dal suo profilo social – il giovane figlio d’arte si sarebbe messo in mostra come vero e proprio talento nel ruolo di musicista, oltre a coltivare in parallelo gli studi di recitazione.

Johnny Calà, l’intervento social in difesa del padre: “Fiero dell’educazione che mi ha dato…”

Nonostante la giovane età – 19 anni – Johnny Calà proprio grazie ai social è riuscito già a guadagnarsi una certa notorietà. Non tanto per l’ampio numero di followers che già seguono i suoi vari profili digitali ma per una querelle nata in rete alcuni mesi fa. Suo padre Jerry Calà infatti, in seguito a delle esternazioni di matrice politica, era stato bersagliato da diversi utenti in rete portando appunto suo figlio ad intervenire in sua difesa. “Io sono orgoglioso di mio padre, di ciò che rappresenta come artista e dell’educazione che mi ha dato e vedere tutte queste dimostrazioni d’affetto nei suoi confronti mi ha fatto capire che ad avere torto non è certo lui”.

Scriveva così Johnny Calà dopo che il padre, Jerry Calà, era stato attaccato dagli haters sui social. ” Ciò che mi ha dato fastidio non sono tanto le offese che sono state rivolte a mio padre, quanto il fatto che queste provenissero da una persona che si proclama democratica e quindi pronta a difendere i valori della democrazia”. Il giovane, con le sue parole, non dimostrò unicamente un forte legame con il padre ma anche uno spirito critico già piuttosto spiccato. Johnny ha invece scelto il silenzio, come giusto che sia, in relazione al malore che ha colpito Jerry Calà negli scorsi giorni. L’apprensione sarà stata molta dopo l’infarto ed è lecito credere come tutto abbia pensato fuorché dedicarsi ai contenuti social.

