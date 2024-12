In terze nozze, Riccardo Fogli ha sposato la modella Karin Trentini, molto più giovane di lui. Nonostante la differenza di età, Karin e Riccardo si sono innamorati e non si sono lasciati più, mettendo anche al mondo una figlia, Michelle. La donna ha scombussolato la vita del cantante, che di certo non si aspettava, alla sua età, di rimettere tutto in discussione e di sposarsi un’altra volta ma soprattutto di diventare papà. Eppure, dopo aver conosciuto Karin, è stato naturale cambiare i suoi piani. Ma chi è la moglie di Riccardo Fogli? La donna era una grande fan dei Pooh e in particolare di Riccardo Fogli, che ha conosciuto a 16 anni dopo essere stata a un suo concerto, costretta dai genitori.

“Per anni, ho insistito perché mio padre mi accompagnasse ai suoi concerti, finché, un giorno, ormai adulta, ho incominciato ad andarci da sola” ha raccontato Karin Trentini. Tra i due la differenza di età è di circa trent’anni ma i numeri non hanno mai spaventato Riccardo e la sua bella moglie: l’unica cosa che rappresenta un tasto dolente per l’ex Pooh è il fatto che la bambina, Michelle, che oggi ha 11 anni, non godrà fino all’età adulta del suo papà.

Karin Trentini, chi è la moglie di Riccardo Fogli: “Una certezza”

Karin Trentini, modella e ballerina con un passato anche in vari programmi Rai e Mediaset, è la moglie di Riccardo Fogli. Il loro matrimonio, celebrato nel 2010, non è passato inosservato a causa della differenza di età di 31 anni tra loro. I due hanno messo al mondo anche una bambina, Michelle, oggi undicenne: la nascita della bimba ha messo a tacere le tante critiche nei confronti di Michelle, che era stata additata di essere una poco di buono per via di quel rapporto con un uomo molto più grande di lei. Parlando di Karin, Riccardo Fogli ha spiegato che lei è la sua “certezza assoluta”.