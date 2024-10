Chi sono la compagna e la figlia di Riccardo Fogli: “Iniziai ad andare da sola ai suoi concerti”

Nella vita di Riccardo Fogli l’amore si è presentato sotto diverse sfumature nel corso degli anni, Karin Trentini è la donna che ha scombussolato gli equilibri del cantante, nella vita ha fatto la modella e ha ricordato i primi contatti avuti con il cantante dei Pooh, fin da giovanissima: “Avevo 16 anni e i miei genitori, suoi grandi fans, mi portarono a forza a un suo concerto, ero scocciata, non ci volevo andare, pensavo di annoiarmi, ma appena colui che immaginavo fosse un personaggio d’altri tempi è salito sul palco mi sono subito ricreduta” ha rievocato Karin Trentini.

“Per anni, ho insistito perché mio padre mi accompagnasse ai suoi concerti, finché, un giorno, ormai adulta, ho incominciato ad andarci da sola” ha svelato la compagna di vita di Riccardo Fogli Karin Trentini che da quel momento in poi ha iniziato a vedere l’artista sotto un’altra veste ovviamente.

Riccardo Fogli, chi è la figlia Michelle nata dall’amore con Karin Trentini

Dalla storia tra Riccardo Fogli e Karin Trentini, sfociata nel matrimonio nel 2010, è nata la piccola Michelle, che oggi ha 11 anni e gode di un amore smisurato da parte della famiglia. Riguardo alla differenza di età di trent’anni con la moglie Karin Trentini, Riccardo Fogli ha rivelato un paio di anni fa: “Mi spaventa solo perché ho una bambina di nove anni, il mio giovane amore – ha ammesso ai microfoni dei Lunatici, su Rai Radio2 – Lei ha bisogno di me e avrà bisogno di me ancora per qualche anno”.

Riguardo alla figlia Michelle e Karin Trentini, Riccardo Fogli ha rivelato ancora: “Devo vivere ancora un po’ perché voglio proteggere mia figlia piccola, mio figlio grande lavora, ha trent’anni, ma la piccola ha bisogno di me ancora” le parole del cantante che oggi domenica 20 ottobre 2024 tornerà a raccontarsi a Verissimo di Silvia Toffanin.