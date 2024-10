Chi è la compagna di Nanni Moretti? Flirt mai smentiti o confermati con Laura Morante e Chiara Palmieri

Ha destato paura e preoccupazione la notizia dell’infarto a Nanni Moretti, il celebre regista è stata colpito da un infarto nei giorni scorsi ma la notizia è stata diramata solo oggi che è stato dimesso dall’ospedale. Dopo l’infarto, infatti, il regista è stato ricoverato in ospedale e sottoposto a tutti gli esami e controlli necessario e dimesso successivamente. Oggi è tornato già sulle scene per presentare il suo film Vittoria al cinema Nuovo Sacher.

Per quanto riguarda la vita privata del regista oggi 71enne in molti si chiedono chi è la compagna di Nanni Moretti? In realtà stando alle notizie certe sembra che Moretti sia single, in passato però è stato accostato a molte sue colleghe ma le presunte relazioni non sono mai state confermate o smentiti. Negli scorsi si è vociferato un possibile flirt tra Nanni Moretti e Laura Morante ma nessuno dei due lo ha mai confermato. Più di recente, invece, al nome del regista è stato affianco quello di Chiara Palmieri, giovane attrice che ha recitato in film come Il ragazzo più felice del mondo di Gipi.

Silvia Nono e Pietro, chi sono l’ex moglie e il figlio di Nanni Moretti

Chi è la compagna di Nanni Moretti? L’attore e regista al momento sembra che sia single. In passato, invece, è stato sposato con Silvia Nono, figlia del compositore Luigi Nono, con cui ha avuto un figlio, Pietro, nato nel 1996 e ora pittore di talento (ha frequentato la Slade School of Art a Londra). La coppia ha divorziato nel 2000. secondo le indiscrezioni il regista ha tradito la sua compagna con l’attrice Laura Morante.