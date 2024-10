Nanni Moretti ha avuto un infarto prima di recarsi a Napoli presso il Cinema “Vittoria” per presentare il suo ultimo film. Il regista è finito in ospedale martedì 1 ottobre, ma la notizia è giunta al pubblico solo mercoledì 3 ottobre 2024. A spiegare come sta è stato proprio lui tramite un video-messaggio registrato proprio nella struttura, in cui dice di stare bene e di tornare presto, dispiaciuto di non essere con gli estimatori della sua ultima pellicola. Intanto, al cinema nel capoluogo partenopeo uno dei produttori, Lorenzo Cioffi, ha raccontato al pubblico quanto successo, rassicurando tutti che Nanni Moretti era prossimo alle dimissioni.

GRANDE FRATELLO 2024, 6A PUNTATA/ Eliminato, diretta: Jessica "Yulia è una iena travestita da agnello"

Come sta Nanni Moretti? Fortunatamente tutto si è concluso per il meglio, dato che oggi 3 ottobre 2024 il regista si trova a Roma in occasione del film prodotto insieme a Casey Kauffman e Alessandro Cassigoli. Pericolo scampato per Nanni Moretti, che si era mostrato l’ultima volta in pubblico al Festival del Cinema di Venezia per promuovere il suo ultimo film intitolato “Vittoria”. Da lì è partito un tour che lo ha visto presente in tutta Italia insieme agli altri registi e produttori. I critici hanno definito l’opera come una pellicola commovente e limpida.

Chi è Clarissa Burt, l'eliminato dal Grande Fratello 2024?/ Uscita dalla Casa è rientrata: web diviso

Nanni Moretti in ospedale, cos’è successo martedì 1 ottobre e di cosa parla il film che avrebbe dovuto presentare a Napoli

Nessuna avvisaglia per Nanni Moretti, che purtroppo è stato colpito da un infarto improvviso prima di un’importante presentazione a Napoli. Subito è stato portato in ospedale per un breve ricovero, e appena il suo stato di salute si è stabilizzato, il regista ha voluto registrare un breve video in cui salutava il pubblico presente alla sua presentazione. Nella clip si è scusato con tutti coloro che lo hanno raggiunto per celebrare il suo successo, aggiornando i presenti e comunicando di stare bene e di aver voglia di tornare presto.

Ilaria Clemente del Grande Fratello 2024, chi sono i genitori?/ Papà americano e mamma pugliese

Il film di Nanni Moretti, “Vittoria”, ha avuto un enorme successo, soprattutto dopo la presentazione alla Mostra del Cinema 2024. La pellicola parla di un una donna, che raggiunti i quarant’anni si ritrova persa in un sogno ricorrente: una bambina bionda che le viene incontro e la abbraccia. Da quel momento decide di adottare una figlia come lei, e comincia un difficilissimo iter di adozione cercando quella ragazzina che sogna tutte le notti, sentendosi finalmente completa. Apprezzatissimo dalla critica, il film di Nanni Moretti così come la famosa pellicola Il Sol dell’Avvenire, è un viaggio nelle dinamiche familiari e nella complicata psiche umana, che ogni giorno non smette di stupirci.