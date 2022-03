Chi è la fidanzata di Tananai?/ Il cantante: “Mi prende a calci e…”

E’ partita la caccia al nome della misteriosa fidanzata di Tananai, da quando il cantante di Sesso Occasionale ha ammesso di essere felicemente impegnato. Sui social la curiosità fa da padrona, con le fan dell’artista che cercano di scovare nuovi indizi riguardo la ragazza che ha fatto battere il cuore di Tananai, una delle sorprese positive del Festival di Sanremo 2022, nonostante l’ultimo posto in classifica.

Tananai presenta la fidanzata ai fan?/ Spunta una foto con una ragazza e il web...

Dunque Alberto Cotta Ramusino, il vero nome di Tananai, è fidanzato felicemente con una ragazza, che lo supporta e lo segue con grande amore. Lo aveva accennato già quando era sul palco dell’Ariston in risposta ad Amadeus. Essendo una persona molto riservata, tuttavia, ha preferito non rivelare ulteriori dettagli, proteggendo la sua storia d’amore dalle luci del gossip.

Tananai pubblica un misterioso numero di telefono/ Ecco cosa succede chiamando

Tananai, chi è la fidanzata? “Ho scelto lei perché particolare”

Sul conto della misteriosa fidanzata di Tananai sono davvero poche le informazioni reperibili sul web. Anche perché, come dicevamo, il cantante ha preferito mantenere massimo riserbo. In un’intervista rilasciata a Le Iene prima di partecipare al Festival di Sanremo, tuttavia, Tananai ha raccontato qualche dettaglio in più relativo alla sua vita sentimentale. “Sì ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata”, ha ammesso.

“L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte. È quella che mi prende a calci nel video clip, i piedi sono suoi. Sono innamorato”. Il filmato a cui fa riferimento il cantante è quello ufficiale di Esagerata, il brano presentato da Tananai a Sanremo Giovani, in cui si parla di un litigio tra due persone. La ragazza che all’inizio del filmato prende a calci il cantante, stando a quanto sostiene, è proprio la sua fidanzata.

Aka7even e la profezia sull'ultimo a Sanremo/ "Tananai condurrà il Festival"

© RIPRODUZIONE RISERVATA