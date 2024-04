Chi è la mamma di Artur Dainese?/ Di origini ucraine, vive in Italia con il figlio

Mamma Artur Dainse: la scelta di vita

Chi è la mamma di Artur Dainse? E’ questa la domanda che si sta ponendo il pubblico dell’Isola dei Famosi 2024 dopo aver conosciuto Artur che, nel corso della prima puntata, è stato subito protagonista affrontando la temutissima prova del fuoco. Di Artur Dainese e della sua famiglia, in realtà, si sa davvero poco. Finora, Artur si è raccontato pochissimo sull’Isola e le uniche informazioni disponibili sono quelle fornite dallo stesso Artur nel video di presentazione.

Di Artur, tuttavia, si sa che è arrivato in Italia insieme alla madre. Della donna, però, ci sono pochissime informazioni se non che ha origini ucraine ed è arrivata in Italia quando Artur aveva 16 anni. Non si sa, invece, come si chiami.

Mamma Artur Dainse: presto in studio all’Isola dei Famosi 2024?

Della mamma di Artur Dainese, tuttavia, nelle prossime puntate dell’Isola dei Famosi 2024, potrebbero esserci più informazioni soprattutto se il modello riuscirà a superare lo scoglio del televoto della seconda puntata. Come accade per gli altri naufraghi, dunque, Artur, qualora dovesse restare in gioco, potrebbe contare sul sostegno della mamma anche in studio. Ogni naufrago, infatti, nel corso della puntata, in studio, è supportato da una persona casa e la mamma di Artur potrebbe presto essere ospite di Vladimir Luxuria.

Il pubblico, dunque, conoscerà presto la mamma del modello che potrebbe aver ereditato la sua bellezza dalla donna a cui è estremamente legato? Per scoprirlo, sarà necessario aspettare le prossime puntate dell’Isola. Tra le varie foto pubblicate su Instagram dal modello, infatti, non ci sono foto della mamma.











