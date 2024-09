Isola dei famosi 2025 conduttrice: spunta un nome inaspettato al posto di Vladimir Luxuria: Simona Branchetti

L’Isola dei famosi 2024 si è conclusa con la vittoria di Aras Senol, amato volto di Terra Amara, e degli ascolti deludenti. Tuttavia Pier Silvio Berlusconi si è subito espresso sul futuro del reality rivelando che non ha nessuna intenzione di cancellare il reality, che in Spagna continua a fare ascolti record, ma solo di apportare dei radicali cambiamenti partendo dalla conduzione. Per questo motivo, dunque, è partito il toto-nomi su chi sarà la conduttrice dell’Isola dei famosi 2025 al posto di Vladimir Luxuria.

Ed in questi giorni circola incessantemente un nome, quello di Simona Branchetti. La giornalista del Tg5 in questi anni si è cimentata alla conduzione del talk estivo del Canale Pomeriggio Cinque News e puntata dopo puntata edizione dopo edizione ha dimostrato di essere un’ottima conduttrice raggiungendo degli ascolti oltre le aspettative. Adesso che il talk di Canale5, nella versione invernale, è ritornato nella mani di Myrta Merlino, Simona Branchetti ha vogliadi cimentarsi nella conduzione di un reality? A questa domanda ha risposto la diretta interessata in un’intervista a Novella2000.

Simona Branchetti conduttrice de L’Isola dei famosi 2025? “Mi piace molto, mai dire mai”

Simona Branchetti conduttrice dell’Isola dei famosi 2025? La domanda le è stata posta in un’intervista a Novella2000 e la giornalista ha espresso la sua opinione riguardo a questa possibilità. Branchetti ha dichiarato di non aver mai considerato l’idea di condurre L’Isola dei famosi, pur apprezzando il format ma di essere ben disponibile a prendere in considerazione l’idea qualora le venisse offerta: “L’Isola lo trovo un format geniale, mi piace molto. Però devo confessare che non mi ero mai posta la questione. Ma mai dire mai…”.

Durante l’intervista al magazine di Roberto Alessi, inoltre, si è sbilanciata anche sugli ottimi risultati del suo Pomeriggio Cinque News: “Posso dire che Pomeriggio Cinque News è stata un’altra sfida vinta, per di più in piena estate, quindi sono molto contenta. Si tratta di un programma che ho scoperto piacermi molto, per cui l’ho fatto con grande divertimento. Se mi piacerebbe condurre un talk show mio? Magari! Aspetto solo la chiamata per settembre, perché qui arriva solo a giugno! Ormai sono la sostituta.”