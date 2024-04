Isola dei Famosi 2024, 2a puntata/ Diretta ed eliminato: incontro tra famosi e non famosi

Isola dei Famosi 2024: anticipazioni e diretta seconda puntata 11 aprile

Dopo il buon debutto con la presentazione dei naufraghi e il lancio dall’elicottero oggi, giovedì 11 aprile, in prima serata, torna l’appuntamento con l’Isola dei Famosi 2024. Vladimir Luxuria, la nuova padrona di casa, ha già convinto tutti per la sicurezza con cui ha preso in mano le redini del reality e questa sera entrerà nel vivo del programma dando spazio alle prime dinamiche e ai primi verdetti del televoto. Naturalmente, anche in questa seconda puntata, la Luxuria non sarà da sola. A seguire la diretta dell’Isola dei Famosi 2024 dallo studio saranno gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

La prima ha confermato l’ironia pungente e schietta con cui, anche al Grande Fratello Vip, esprimeva le proprie opinioni mentre il giornalista, al debutto in tale ruolo, è stato particolarmente apprezzato per la simpatia. Diversi gli argomenti, dunque, che la Luxuria affronterà questa sera insieme anche all’inviata dall’Honduras ovvero Elenoire Casalegno.

Gli argomenti della diretta della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2024

Sarà una serata lunga quella della diretta dell’Isola dei Famosi 2024 durante la quale il primo momento importante avverrà quando ci sarà il fatidico incontro tra i famosi e i non famosi. Nel corso della prima puntata, i famosi hanno scoperto la presenza sull’isola dei non famosi non nascondendo la delusione di dover gareggiare contro altri concorrenti. Spazio, poi, alle prime dinamiche. Durante i primi giorni di convivenza sull’Isola non sono mancati gli scontri. Tra i famosi, in particolare, Artur si è scontrato con quasi tutti i concorrenti che lo considerano in vantaggio avendo già partecipato all’edizione spagnola del reality.

Anche tra i non famosi non sono mancati gli scontri. A finire sul banco degli imputati è stato Pietro, accusato di non riuscire a fare squadra e di non aiutare affatto il gruppo. Spazio, infine, all’esito del televoto con Artur Dainese, Joe Bastianich, Luce Caponegro e Samuel Peron che rischiano l’eliminazione e le nuove eliminazioni.

Come vedere in diretta streaming l’Isola dei Famosi 2024

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2024 può essere seguita in diretta televisiva a partire dalle 21.30 di oggi 11 aprile, sintonizzando il televisore su canale 5. Con Mediaset Infinity, sia con app che con sito, è possibile seguire la diretta streaming della seconda puntata del reality show. Sempre con Mediaset Infinity, inoltre, è possibile rivedere clip, daytime e le stesse puntate.

