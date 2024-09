Tumore Peppe Di Napoli, l’annuncio choc: “Ho scoperto di avere tanti piccoli linfomi”

Ha sconvolto tutti nelle scorse ore l’annuncio choc di Peppe Di Napoli: ha un tumore e deve operarsi. A darne notizia è stato lo stesso pescivendolo 51enne con un lungo messaggio sui social in cui ha annunciato la sua malattia, di essere in ospedale per i dovuti accertamenti e di dover iniziare presto le cure. Innanzitutto l’ex naufrago dell’Isola dei famosi 2024 ha premesso: “Oggi mi ritrovo qui dal nulla in un ospedale, non è proprio il luogo adatto per me, tutto così silenzioso e sistemato.”

Subito dopo Peppe Di Napoli ha confessato che dopo una serie di accertamenti ed esami a cui si è sottoposto nell’ultimo periodo è arrivata la diagnosi, ha dei linfomi (un tipo di tumore al tessuto linfoide): “Facendo alcune visite sono stati trovati nel mio corpo vari corpi estranei, tanti piccoli linfomi che mi sono venuti a trovare. Dico così perché adesso devono assolutamente andare via, non è il posto giusto per loro.” Il post dell’ex concorrente dell’Isola in poco tempo ha fatto incetta di messaggio di sostegno e forza.

Peppe Di Napoli ha un tumore: come sta e il percorso di cura: “Domani ho l’intervento”

Ha un tumore Peppe Di Napoli a seguito di accertamenti gli sono stati trovati tanti piccoli linfomi. Nonostante la diagnosi, però, il tiktoker napoletano non ha perso l’ottimismo e la fiducia nella scienza. Nel suo lungo post, infatti, ha annunciato che domani dovrà sottoporsi ad un primo intervento e poi dovrà iniziare un percorso di cura che non sarà breve e facile: “Temevo nel dirvi una cosa del genere, ma in fin dei conti anche voi siete la mia famiglia, vi ho reso partecipi nei momenti più belli della mia vita e ho deciso di farlo anche adesso.” ha premesso per poi spiegare come sta e cosa lo aspetta: “Domani dovrò affrontare il mio primo intervento. Io adesso vado, fiducioso e consapevole che il percorso non sarà breve. Ma ci possiamo mai abbattere per così poco? Dai che ho una marea di novità da dirvi! Inoltre ringrazio infinitamente il dottor Domenico De Vito per la sua professionalità e per la sua grande umanità! Vi voglio bene.”

