Chi è la mamma di Monia La Ferrera del Grande Fratello 2024?/ Lei: “Mia mamma con me è stata più severa”

Monia La Ferrera, chi è la mamma? Sorpresa al Grande Fratello 2024

C’è grande attesa per la puntata di questa sera del Grande Fratello 2024, lunedì 8 gennaio. Innanzitutto perché ci sarà il ritorno nella Casa di Beatrice Luzzi dopo l’uscita improvvisa dovuta alla morte del padre. E poi molti concorrenti riceveranno delle gradite sorprese e tra di loro anche Monia La Ferrera che riceverà la sorpresa della mamma, chi è? Sulla donna si hanno pochissime informazioni. La giovane hostess siciliana, però, nei giorni scorsi confidandosi con gli altri inquilini ha rivelato in che rapporti è con la madre e soprattutto che tipo di educazione le ha dato.

Nel dettaglio, infatti, Monia La Ferrera sulla mamma ha confessato: “Mia mamma è stata più severa con me, che sono femmina, rispetto ai miei fratelli. Voleva darmi una educazione di base più ‘strong’. Sono la più grande.” E poi ha aggiunto: “Non faccio niente, non faccio un passo se io non ho il suo consenso, devo sentire sempre il suo parere. Posso essere in qualsiasi parte del mondo, io alzo il telefono e la chiamo.” Stando a queste dichiarazioni, dunque, per Monia La Ferrera la sorpresa della mamma al Grande Fratello 2024 sarà un bellissimo regalo.

Grande Fratello 2024, Monia La Ferrera sulla mamma: “A 18 anni mia mamma mi ha detto di andarmene”

Nella puntata di questa sera del Grande Fratello 2024 ci sarà l’emozionante incontro tra Monia La Ferrera e la mamma. La 35enne parlando con Vittorio Menozzi ha confessato che sua madre le ha impartito un’educazione dura e rigida che però, con il senno di poi, le è servita tantissimo per renderla la donna che oggi è. “A 18 anni mi ha detto di andarmene e andare a lavorare. Ma io capisco perché lo ha fatto. Voleva che mi facessi le ossa. Io avevo un buon rapporto con lei, ma sempre a distanza. Adesso invece è la mia migliore amica.” ha ammesso Monia La Ferrera.

Oltre alla bellissima sorpresa della mamma, Monia La Ferrera nella puntata di questa sera del Grande Fratello 2024 dovrà fare anche ordine sui suoi sentimenti per Massimiliano Varrese. I due gieffini hanno avuto un breve flirt in passato. Ritrovatisi nella Casa più spiata d’Italia prima si sono riavvicinati e poi subito allontanati. Ultimamente però hanno accorciato la distanza apparendo complici e affiatati tanto che si ipotizza di un possibile ritorno di fiamma tra i due.











