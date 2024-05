Chi è la mamma di Niko Cutugno?/ Hostess che ebbe una relazione extraconiugale con Toto Cutugno

Chi è la mamma di Niko Cutugno, il figlio di Toto Cutugno

Niko Cutugno, il figlio di Toto Cutugno, è tra gli ospiti della puntata de “La volta buona” in onda oggi, mercoledì 22 maggio 2024. Niko Cutugno è nato da una relazione extraconiugale tra la madre e Toto Cutugno ma l’identità della donna è top secret. Niko Cutugno è stato anche ospite della puntata di Domenica In trasmessa il 5 maggio 2024 dove Mara Venier ha cominciato l’intervista chiedendogli di salutare la madre. Proprio Mara Venier, a Domenica In, ha svelato che Niko è nato da una relazione tra Toto Cutugno e la mamma che, all’epoca, lavorava come hostess.

Niko Cutugno, tuttavia, non aggiunge altro limitandosi a spiegare che oggi, la madre non lavora più come hostess e promettendo alla Venier di salutarla. Niko, poi, ha raccontato come si è evoluto il rapporto con il padre che, inizialmente, gli aveva detto che lavorava come ingegnere, salvo poi scoprire che, invece, era un cantante famoso.

Chi è la mamma di Niko Cutugno, il figlio di Toto Cutugno: il riconoscimento del cantante

Se della mamma di Niko Cutugno si da pochissimo, del rapporto tra il cantante e Niko Cutugno si sa molto di più. A raccontare il tutto è stato più volte lo stesso Toto Cutugno riconoscendo un ruolo importante nel riconoscimento di Niko nella moglie Carla Galli. «Carla poteva cacciarmi di casa e invece non l’ha fatto. La prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome», le parole del cantante.

Niko, invece, sul rapporto con il padre, nel salotto di Domenica In, ha detto: “Ho sempre sentito molto amore da parte sua, ma anche estremamente giovanile, era molto alla mano anche con i miei amici dovunque andassimo, era sempre molto scherzoso ma ci teneva al tempo stesso che io avessi diciamo quelle due o tre regole di rispetto, educazione”.

