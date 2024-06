Chi è la nonna di Artur Dainese all’Isola dei Famosi 2024: “Le devo tutto…”/ Lei: “Hai già vinto, ti amo!”

Artur Dainese è forse il concorrente più emblematico di questa edizione de L’Isola dei Famosi 2024. Ha raggiunto la finale a colpi di nomination, televoto: spesso in contrasto con alcuni compagni di viaggio e talvolta anche redarguito da Vladimir Luxuria e dagli opinionisti in studio. Lui, dal canto suo, è andato avanti con coerenza: potremmo dire che il suo percorso ricorda molto quello di Beatrice Luzzi, alcuni mesi prima, al Grande Fratello 2024. La forza di Artur Dainese è stata forse la grinta frutto di un percorso di vita difficile, cresciuto senza un padre e allargando le spalle per dare manforte a sua madre e all’amata nonna che lo ha cresciuto.

“Mia nonna mi ha fatto da mamma, è una persona molto importante, la persona più importante della mia vita”. Queste le parole di Artur Dainese a proposito di sua nonna, una vera e propria dichiarazione d’amore frutto di tante sofferenze condivise ma superate proprio grazie alla forza di quel sentimento. “Mi preparava sempre da mangiare… Lei non mi può vedere magro, anche quando sto bene dice che devo mangiare! Ho tanta voglia di riabbracciarla, la amo e le devo tutto”.

Artur Dainese, quanto amore tra le parole della sua amata nonna: “Mi manchi tantissimo…”

Oltre alle parole di Artur Dainese, abbiamo potuto apprezzare e commuoverci ascoltando quello della sua amata nonna. La donna è infatti intervenuta con un toccante videomessaggio per il naufrago all'Isola dei Famosi 2024, confermando di fatto quanto già raccontato dal giovane a proposito del grande legame d'amore. "Mi manchi tanto, ti conosco fin dalla nascita e sei sempre stato un bambino onesto e rispettabile. Sei stato un bravo nipote e lo sei anche da adulto. Durante un periodo difficile della vita eri con me, ora sei diventato adulto e indipendente…". La nonna di Artur Dainese ha poi aggiunto: "Vai sempre verso il tuo obiettivo, ti amo tantissimo e mi manchi tanto! Sei il nostro vincitore! Un bacio dalla tua nonna".











