Artur Dainese sotto accusa all’Isola dei Famosi 2024/ Lui sbotta: “Mi hanno puntato dall’inizio, non piaccio”

Isola dei Famosi 2024, Artur Dainese sotto accusa: l’attacco di Samuel Peron

Scintille all’Isola dei Famosi 2024 tra Artur Dainese e il resto del gruppo, sempre più insofferente ai suoi comportamenti considerati arroganti e provocatori. Una clip mostra cosa pensano di lui molti naufraghi, da Samuel Peron a Matilde Brandi, e al termine del filmato il modello ammette: “Io faccio il mio percorso e quello che mi piace fare, poi ognuno fa la sua isola. Io la vivo in questo modo, perché dovrei fare o non fare quello che fanno gli altri? Io sono fatto così; se mi remano contro, è solo un problema loro“.

Samuel Peron a quel punto lo attacca, accusandolo di avere una maschera davanti alle telecamere e di essere poco collaborativo col gruppo: “È una volpe vestita da pastore. Ha questi modi che si è creato, anche davanti alle telecamere fa il cortese, poi quando la camera si sposta cambia completamente. Ha questi atteggiamenti in cui millanta che ha pescato, ma qua ci sono diverse persone che pescano. Il resto del gruppo si adegua anche ad altre attività, come la legna ed il fuoco: lui appena ha pescato si distende“.

Artur Dainese lancia l’accusa: “Mi hanno puntato dall’inizio, non piaccio“

Artur Dainese a quel punto replica a Samuel Peron, alimentando la lite all’Isola dei Famosi 2024: “Ma di cosa stiamo parlando? Vi siete creati un gruppetto in cui vi state salvando tutti, e a me volevate togliermi fuori, e ogni settimana si vede. Ma le persone fuori lo vedono“. Dallo studio interviene anche Sonia Bruganelli: “Matilde e Samuel hanno ragione: Artur ha capito che deve piacere al pubblico da casa e quindi è molto provocatorio quando le telecamere non ci sono, li fa arrivare pieni e poi fa la vittima. Questo è un meccanismo classico di Artur da quando è arrivato, quindi è nella sua coerenza“.

Dario Maltese, già protagonista di un furioso attacco al modello a inizio puntata, gli rivolge invece una domanda/consiglio: “Caro Artur, ma a questo punto non sarebbe meglio essere un po’ più collaborativo con i tuoi compagni? Così evitiamo tutta sta confusione e li zittisci con i fatti“. Il modello però replica, accusando i compagni di viaggio: “Mi hanno puntato dall’inizio, non piaccio“.











