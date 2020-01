Chi è l’attrice italiana che testimonierà contro Weinstein?/ “Mi stuprò con forza”

Chi è l’attrice italiana che testimonierà contro Harvey Weinstein? Due donne sono pronte ad accusare il produttore cinematografico per abuso sessuale, una di loro è una nostra connazionale ma il suo nome verrà reso noto solo nel corso del processo poiché ha chiesto l’anonimato. Il manager americano è alla sbarra a New York per rispondere a cinque capi d’accusa e negli ultimi mesi sono state molte le artiste che hanno denunciato stupri da parte dell’ormai ex big del cinema mondiale. Oltre ad Asia Argento, tra le prime a scagliarsi contro Weinstein, è spuntata un’altra interprete italiana vittima del produttore: come spiegato da Gds, l’assalto sessuale risale al febbraio 2013, nella notte dell’inaugurazione dell’ottavo Los Angeles Italia Film Festival. Parliamo di un’attrice molto nota, apparsa su una copertina di Vogue e protagonista in numerosi film: recentemente ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Los Angeles Times, dove aveva raccontato i particolari delle violenze subite.

ATTRICE ITALIANA CONTRO WEINSTEIN: CHI E’?

«Mi afferrò per i capelli costringendomi a fare qualcosa che non volevo fare (sesso orale, ndr), poi mi trascinò in bagno e mi stuprò con la forza», ha raccontato l’attrice italiana ai microfoni del quotidiano statunitense, ribadendo di aver implorato Harvey Weinstein a non andare oltre, tanto da mostrargli le foto dei figli e della madre. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi mesi, senza dimenticare le recenti dichiarazioni dell’attrice Giovanna Rei a La vita in diretta: «Mi si presentò davanti completamente nudo con una crema da massaggi: mi disse che non voleva fare sesso, ma voleva solo un massaggio perché era stanco. Quando ha capito che non volevo farlo, è diventato prepotente: mi ha strattonata verso la stanza da letto. Io gli ho detto di no, minacciando di iniziare ad urlare. Lui si è spaventato e mi ha portato giù». Solo una della lunga serie di testimonianze contro il top manager della settima arte…

© RIPRODUZIONE RISERVATA