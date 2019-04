Asia Argento risposta a Morgan/ Su Anna Lou e Weinstein… (Live Non è la d’Urso)

Asia Argento alla fine tornerà sul luogo del delitto, Live non è la d’Urso, per finire di dire quello che la scorsa volta non è riuscita. Le lacrime e la commozione l’hanno fatta da padrone a fine intervista e così Barbara d’Urso non solo l’ha abbracciata ma ha poi deciso di mandare in onda la pubblicità e mettere fine all’uno contro tutti per non infierire sulle sua ospite. Adesso Asia Argento è pronta a tornare e, a sorpresa, proprio nella puntata di oggi, 10 aprile, l’attrice siederà nel salotto di Barbara d’Urso non solo per finire il suo discorso ma, soprattutto, per rispondere alle accuse e alle parole dette e non dette da Morgan, suo ex marito e padre di sua figlia. Proprio uno degli argomenti trattati dall’artista ospite a Non è la d’Urso è stato il suo rapporto con l’ex moglie in merito alla crescita della figlia Anna Lou: “Mi dispiace non vedere le mie figlie, ma spesso le madri non pensano di essere concilianti, non privilegiano lo stato di salute mentale ed emotivo di un bambino. Fanno la guerra al papà e lo tengono lontano“.

IL CASO WEINSTEIN E IL “TRADIMENTO”

Il primo intervento di Asia Argento di ritorno a Live Non è la d’Urso sarà proprio dedicato alla questione figli su cui tante volte Morgan ha puntato il dito e poi ci sarà l’argomento Weinstein su cui tornare. Mentre lei ha parlato di abusi e molestie, Morgan ha lasciato intendere che il loro rapporto andasse molto più in là di questo tanto da far trapelare che la moglie lo avesse tradito con il produttore: “Io c’ero tutti i giorni quando lei frequentava Harvey Weinstein. Era proprio il periodo in cui vivevamo a Los Angeles, ma non voglio raccontare queste cose, sono private e delicate e fanno soffrire le persone. E io non faccio carne da macello di una cosa del genere. Asia soffriva, ma non lo dava a vedere. Io non la chiudevo in casa, la lasciavo andare da Harvey, sapevo quando tornava da lui, era un problema per tutti, per me e per lei….”. Lo stesso Morgan ha poi spiegato di aver visto tornare Asia Argento ogni volta ma mai senza lividi sul corpo, e sarà proprio su questo punto che Asia Argento vorrà dire la sua come ex simbolo del movimento #MeToo che proprio lei ha aiutato a lanciare salvando centinaia di donne in tutto il mondo.

LA RISPOSTA DI ASIA E’ GIA’ ARRIVATA TRAMITE IL SUO AVVOCATO

Proprio nei giorni scorsi Asia Argento ha avuto modo di rispondere alle parole di Morgan chiarendo il fatto che non ha mai chiesto molto a lui per la crescita della loro bambina ma che sicuramente lui non è quello senza soldi che vuole far credere: “Mi sono separata da Marco nel 2007 e quasi subito ha smesso di esistere per nostra figlia, che non trova il tempo di vedere nemmeno quando viene a Roma per lavoro e per cui da circa 10 anni non versa nemmeno un euro dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice”. L’attrice ha chiarito che l’ex marito non ha versato il mantenimento alla figlia nemmeno quando lui ha avuto il lavoro come giudice a X Factor o ad Amici e proprio riguardo al pignoramento della sua casa ha rivelato: “L’ha persa lui quando ha deciso di ignorare totalmente i suoi doveri nei confronti di nostra figlia e di accumulare debiti con banche, fisco e creditori vari. Durante la trasmissione di Barbara D’Urso, ha detto una serie incredibile di bugie e di calunnie di una cattiveria inaudita nei miei confronti“.



