Chi è Laura Efrikian, ex moglie Gianni Morandi/ “Eravamo tormentati dai giornalisti, il matrimonio…”

Laura Efrikian non è solo l’ex moglie di Gianni Morandi: personaggio televisivo, attrice, annunciatrice tv, diverse sono state le esperienze degne di nota nell’arco della sua carriera vissuta da protagonista nel mondo dello spettacolo. Gli albori delle sue passioni coincidono con gli studi di recitazione che – come racconta Libero – furono impreziositi dagli insegnamenti di un maestro eccellente: Giorgio Strehler.

Il periodo più luminoso della carriera di Laura Efrikian – ex moglie di Gianni Morandi – coincide con i primi anni sessanta. In quel periodo non solo si mette in evidenza alla conduzione del Festival di Sanremo (1961) ma arriva anche il debutto nel mondo del cinema con il film “Ercole alla conquista di Atlantide”. Come anticipato, il nome di Laura Efrikian è spesso accostato al nome di Gianni Morandi in quanto sua ex moglie: “…Eravamo tormentati dai giornalisti” – raccontava l’attrice in un’intervista per La Verità – “Per depistare, dicemmo che c’eravamo già sposati in scozia ma il matrimonio fu qualche mese dopo, il 13 luglio del 1966, in una chiesa di Roma…”.

Laura Efrikian e Gianni Morandi: 13 anni di matrimonio e due splendidi figli, Marianna e Marco

La storia d’amore tra Laura Efrikian e Gianni Morandi inizia nei primi anni degli anni sessanta: entrambi vivono da protagonisti, seppur in ruoli differenti, le atmosfere del mondo dello spettacolo e nel ‘66 arrivano al grande passo del matrimonio. Insieme danno alla luce i figli Marianna e Marco ma provano anche l’estremo dolore della perdita della primogenita Serena che, nata prematura, non riuscì a sopravvivere alle prime ore dopo il parto.

Il divorzio tra Laura Efrikian e Gianni Morandi arriva 13 anni dopo il grande passo del matrimonio: entrambi hanno sempre avuto massima discrezione senza entrare mai nel merito delle ragioni che sancirono la rottura. Stando a quanto racconta Libero, pare che l’ex moglie di Gianni Morandi abbia poi avuto un’altra liaison ma la storia d’amore non ha avuto un lieto fine.

