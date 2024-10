In queste ore l’attesa è tutta dedicata al riconoscimento calcistico più importante dal punto di vista individuale; tra i candidati e favoriti al Pallone d’Oro 2024 spicca il nome di Rodri, centrocampista del Manchester City ma soprattutto della Spagna con la quale è reduce dal trionfo agli Europei 2024. Il mediano sogna il trionfo; un riconoscimento che vale un’intera carriera e che certamente renderebbe orgogliosa anche la sua famiglia e in particolare la fidanzata Laura Iglesias.

Sicuramente i fan del calciatore, soprattutto quelli particolarmente interessati alle vicende di gossip, si staranno chiedendo chi è Laura Iglesias, ovvero la fidanzata di Rodri. Il centrocampista spagnolo è chiaramente noto dal punto di vista internazionale per meriti sportivi; diversamente dalla sua dolce metà che è invece molto schiva rispetto alle luci della ribalta. Tramite i social e grazie ad alcune interviste apprendiamo però la bellezza del loro legame decennale e soprattutto le tenerezze che li legano nel quotidiano.

Laura Iglesias, fidanzata di Rodri: il primo incontro da giovanissimi

“L’ho incontrata in una residenza studentesca quando ero nella squadra Under 21 del Villareal, stava iniziando il corso di medicina. Lei pensò: ‘Cosa ci fa questo ragazzo qui?’”. Questo il tenero racconto di Rodri a proposito del primo incontro con la fidanzata Laura Iglesias. Da allora non si sono più lasciati e la 25enne è la sua prima sostenitrice come dimostrato da un ulteriore racconto del centrocampista spagnolo: “Quando segno un gol ricevo sempre un suo video che festeggia in casa e io lo guardo nello spogliatoio”.

Iconiche e romantiche le immagini che catturarono Laura Iglesias – fidanzata di Rodri – entrare in campo per festeggiare con il calciatore del Manchester City la vittoria della Champions League 2023, proprio con un suo gol decisivo contro l’Inter. Ora l’attesa è tutta su Rodri candidato alla vittoria del Pallone d’Oro 2024 e forse tra i più meritevoli dal punto di vista oggettivo.