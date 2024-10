VINICIUS DISERTA PALLONE D’ORO 2024: PERCHÉ?

Vinicius diserta il Pallone d’Oro 2024: la notizia è di poco fa e arriva a qualche ora dalla cerimonia con la quale questa sera sarà assegnato il riconoscimento istituito da France Football e che tornato sotto l’egida del quotidiano, dopo qualche anno di appannaggio Fifa. È un terremoto però quello che rischia di abbattersi sul Pallone d’Oro 2024: infatti le indiscrezioni confermano che Vinicius Junior non sarà presente al Theatre du Chatelet di Parigi, e naturalmente si tratta di un notizione visto che il brasiliano veniva indicato come il principale candidato a vincere il premio. Invece, pare proprio che così non sarà: l’assenza di Vinicius è naturalmente un indizio piuttosto forte, ma con lui sarà mezzo Real Madrid a disertare la premiazione perché è già noto che all’appello mancheranno anche il presidente Florentino Perez, Dani Carvajal e Jude Bellingham – altri due candidati – e soprattutto Carlo Ancelotti.

Diretta Pallone d'Oro 2024/ Streaming video tv: Barca e Real migliori club! (oggi 28 ottobre)

Il quale sarebbe potuto essere premiato come miglior allenatore, ma a questo punto evidentemente no; il punto adesso è capire cosa davvero sia accaduto perché Vinicius diserta il Pallone d’Oro 2024 insieme al suo presidente, il suo allenatore e altri compagni di squadra. La spiegazione è da ricercarsi in un’indiscrezione che ha fatto trapelare El Chiringuito, secondo la quale il vincitore del Pallone d’Oro 2024 non sarebbe Vinicius bensì Rodri, che dunque succederebbe, come centrocampista, a Luka Modric proprio del Real Madrid, che lo vinse nel 2018 quando oltre alla Champions League in bacheca mise a curriculum la splendida finale del Mondiale raggiunta con la Croazia.

VINCITORE PALLONE D'ORO 2024, CHI È?/ Rodri dopo Modric, un centrocampista tornerà al successo?

LA POLEMICA DEL REAL MADRID

Dunque Vinicius diserta il Pallone d’Oro 2024 per questo: il fatto che anche il resto del Real Madrid non sia presente a Parigi la dice lunga sul fatto che la motivazione sia quella appena descritta. Storicamente le indiscrezioni sul vincitore emergono sempre, anche perché naturalmente le votazioni sono già chiuse e i risultati da qualche parte sono noti; magari non dovrebbe essere così ma questo è quanto. Rodri, va detto, non ruba nulla: ha vinto l’Europeo con la Spagna e la Premier League con il Manchester City ed è straordinario faro di entrambe, un giocatore imprescindibile la cui stagione purtroppo si è chiusa in anticipo a causa di un infortunio. Rodri degno vincitore; tuttavia a Madrid erano convinti che il Pallone d’Oro sarebbe andato a Vinicius.

Chi è Laura Celia Valk, fidanzata di Jude Bellingham candidato al Pallone d’Oro 2024/ Modella e imprenditrice

Lo era anche Carlo Ancelotti, che alla vigilia del Clasico contro il Barcellona aveva dichiarato che il brasiliano avrebbe senza dubbio vinto il premio. Lo stesso Vinicius, così pare, dopo il 4-0 incassato dai blaugrana al Santiago Bernabeu si sarebbe rivolto a Gavi ricordandogli che 48 ore dopo sarebbe andato a Parigi a ritirare il Pallone d’Oro 2024… cosa che invece non avverrà. Si può allora dire che forse al Real Madrid non l’abbiano presa benissimo: il poker subito in casa dal Barcellona evidentemente ha creato più tensione di quanto si possa pensare (sempre Ancelotti ha ricordato come nella stagione di un altro 4-0 incassato in casa il Real Madrid abbia poi vinto Liga e Champions League), ora però sarà interessante scoprire se questa vicenda avrà una coda…