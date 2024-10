DIRETTA PALLONE D’ORO 2024: UN’EDIZIONE “RIVOLUZIONARIA”

Questa sera, lunedì 28 ottobre, una cerimonia presso il Théâtre du Châtelet di Parigi sarà la diretta Pallone d’Oro 2024, cioè l’evento di premiazione del vincitore del premio più ambito nel mondo del calcio e di tutti gli altri premi che ormai fanno parte della ritualità della cerimonia, dalle ore 20.45. Parliamo subito della categoria più significativa, cioè naturalmente il Pallone d’Oro “vero”, quello per il miglior calciatore: come abitudine ormai consolidata, i candidati sono 30 e questa passerà alla storia come l’edizione nella quale non sono presenti nemmeno in questa lista ancora abbastanza ampia né Leo Messi – che un anno fa vinse il suo ottavo Pallone d’Oro – né il suo storico rivale Cristiano Ronaldo.

Potremmo quindi definire “rivoluzionaria” la diretta Pallone d’Oro 2024, con il principale favorito per il successo finale che dovrebbe essere iil brasiliano Vinicius Junior, forte dei grandi successi colto nell’anno solare con il Real Madrid, cioè la Liga spagnola e naturalmente la Champions League, alle quali ha poi aggiunto anche la Supercoppa Europea. In posizioni di primo piano dovrebbero esserci anche il suo compagno di squadra Jude Bellingham e due stelle del Manchester City, cioè Erling Haaland e soprattutto Rodri, che potrà mettere sul piatto anche l’Europeo della Spagna, ma ci attendiamo molto in alto nella diretta Pallone d’Oro 2024 anche Lautaro Martinez, campione d’Italia con l’Inter e vincitore della Coppa America con l’Argentina, per di più da capocannoniere in entrambe le competizioni.

PALLONE D’ORO 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Ricordiamo che la diretta Pallone d’Oro 2024 in tv sarà trasmessa su DAZN, quindi tecnicamente si tratterà più correttamente di una diretta streaming video, che però sarà visibile anche su tutti i televisori compatibili con l’apposita applicazione. L’emittente ha annunciato che sarà un evento disponibile gratuitamente, non solamente per gli abbonati dunque.

DIRETTA PALLONE D’ORO 2023: I NOMI “ITALIANI”

Stasera dunque ci sarà da seguire anche un importante protagonista della nostra Serie A nella diretta Pallone d’Oro 2024, perché per Lautaro Martinez sembra praticamente un posto nella top 5 e potrebbe essere possibile anche il podio, anche se non dovrebbe essere il vincitore. Purtroppo non c’è nessun calciatore italiano nella lista dei 30 candidati, la Serie A comunque vanta tre nomi… più due. Continuando con l’Inter, i campioni d’Italia hanno pure il regista Hakan Calhanoglu in lista, a fare compagnia approprio capitano anche se sicuramente in una posizione di rincalzo.

La leggendaria notte di Dublino ha spinto naturalmente anche Ademola Lookman tra i candidati e quindi tra i nomi protagonisti della diretta Pallone d’Oro 2024, perché l’attaccante nigeriano è diventato il grande protagonista della storica vittoria della Europa League da parte dell’Atalanta. Il calciomercato estivo ha invece visto molto attiva la Roma, che ha portato in Italia altri due candidati, anche se onestamente per i meriti della prima parte dell’anno solare: per il difensore tedesco Mats Hummels incide la finale di Champions League raggiunta con il Borussia Dortmund, per l’attaccante ucraino Artem Dovbyk invece naturalmente il titolo di capocannoniere della Liga con il Girona.