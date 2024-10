Pallone d’oro 2024, Rodri è il vincitore? Il centrocampista favorito sui fenomeni del Real Madrid

Questa sera lunedì 28 ottobre 2024 si assegna il Pallone d’oro 2024, il trofeo che salvo colpi di scena dovrebbe finire nelle mani di Rodri, regista del Manchester City e della nazionale spagnola che si è laureata campione d’Europa nei mesi scorsi. Un riconoscimento prestigioso per Rodri, che ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Atletico Madrid, dove via via si è preso sempre più spazio, crescendo fino ad arrivare a un posto in prima squadra, dove si è messo in luce attirando l’interesse di Pep Guardiola, che lo ha fortemente voluto nel suo Manchester City, facendolo diventare un perno, con il quale ha trionfato la Champions League nel 2023. E proprio un gol di Rodri ha piegato l’Inter di Simone Inzaghi, giunta al grande traguardo dopo una splendida cavalcata, frenata solo dal fuoriclasse spagnolo, pronto a diventare il Pallone d’oro 2024.

E le ore che hanno preceduto la cerimonia del vincitore Pallone d’oro 2024 hanno scatenato non poche polemiche in casa Real Madrid, con Vinicius, favorito della vigilia, che ha disertato la premiazione così come il collega Bellingham, terzo in classifica salvo colpi di scena.

Vincitore pallone d’oro 2024, Rodri e la candidatura al trionfo: “Il calcio si guarda da tanti punti di vista”

Solo qualche settimana fa Rodri si era pronunciato sul vincitore pallone d’oro 2024, presentando la partita contro l’Inter di Champions League e svelando di essere particolarmente felice all’idea di competere per il trionfo: “Essere nominato al Pallone d’Oro mi rende felice e orgoglioso, ma è la conseguenza del lavoro di tutta la squadra.

Riguardo al vincitore pallone d’oro 2024, vedere un centrocampista pronto a lottare per il trofeo ha rappresentato di certo una novità: “Ora la gente comincia a riconoscere il mio lavoro, ammetto che sarebbe un sogno vincere. Io sono un centrocampista, non un bomber e di solito vincono gli attaccante, ma il fatto stesso che sia lì assieme agli altri ci dice che il calcio può essere apprezzato da tutti i punti di vista” aveva detto Rodri poche settimane prima della cerimonia.