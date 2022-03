Chi è Leonardo di Amici 2022/ Fratello di Giada Lini ex Amici e primo latinista della Celentano al serale

Chi è Leonardo, il concorrente del serale Amici 2022

Uno dei protagonisti della sezione danza al serale di Amici 21, in partenza il 19 marzo 2022 su Canale 5, è Leonardo Lini. Il giovane concorrente biondo e dagli occhi azzurri del talent ha 23 ani ed è originario di Bassano del Grappa, dove sin da piccolo studia danza, fino a diventare il latinista quale è oggi. Non tutti sanno che Leonardo è un fratello d’arte, dal momento che la sorella Giada Lini diventa ballerina professionista di Amici nel 2013, ad Amici 12, per poi farsi ingaggiare come maestra di ballo a Ballando con le stelle 2021.

Del suo percorso artistico, inoltre, si rileva che Leonardo performa spesso in coppia con Aurora Pacetti, con la quale affronta diverse competizioni, come ad esempio i campionati italiani di Ballo Latino Americano nel 2021.

Il percorso di Leonardo Lini ad Amici 21

L’esperienza di studio nel ballo intrapresa ad Amici 21 per Leonardo Lini parte ufficialmente in data 6 febbraio 2022, quando Alessandra Celentano gli assegna direttamente il banco di danza nella scuola, dal momento che la sfida prevista per un posto al talent -indetta tra lui e il pupillo di Raimondo Todaro, Mattia- non può disputarsi per un infortunio importante ad un piede sinistro per quest’ultimo. Con l’ingresso nella scuola, Leonardo Lini si aggiudica un record importante nella storia del talent: ovvero si impone come il primo danzatore di latino ad essere adottato nel team di Alessandra Celentano, la maestra di danza classica che gli riconosce una spiccata eleganza nel suo stile latino, per la serie “la classe non è acqua”.

Lo scoglio da superare per lui è rappresentato dal maestro di ballo, Raimondo Todaro, che non lo ritiene un ballerino eccelso, soprattutto dal punto di vista del movimento e della tecnica nel latino, preferendo il pupillo latinista Nunzio. Tuttavia, la Celentano difende Leonardo Lini facendolo giudicare da una commissione esperta di latino, e il giovane, anche attraverso i giudizi positivi ricevuti dai giudici esterni, riesce ad accedere alla fase finale del talent. In vista del serale, Raimondo Todaro gli lancia un guanto di sfida, schierandolo contro Nunzio, in un samba, che metterebbe in risalto le sue pecche in fatto di agilità e sfrontatezza, che un latinista dovrebbe avere come qualità innate.

Curiosità su Leonardo Lini: squadra di appartenenza al serale Amici 2022

Leonardo Lini insieme a Nunzio Stancampiano rappresentano la quota latinista del serale Amici 21, dove il primo gareggerà come membro del team capeggiato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, insieme ai ballerini Michele, Carola , e i cantanti LDA, Luigi, Calma e Gio.











