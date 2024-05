Chi è l’ex marito di Rosy Chin/ “I miei genitori non lo accettavano il divorzio è stato un fallimento per me”

Nella puntata odierna di La volta buona, sarà ospite Rosy Chin chef molto apprezzata nota al grande pubblico per la sua recente partecipazione al Grande Fratello 2023. Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, la cuoca di origini cinesi ha spesso parlato dei suoi tre figli: Elizabeth, Thomas e Samuel. I primi due sono nati dal primo matrimonio di Chin con un uomo di cui non ha voluto rivelare l’identità. Ma chi è l’ex marito di Rosy Chin?

Eleonora e Luca Vissani, chi sono la moglie e il figlio di Gianfranco Vissani/ "La cucina di papà è..."

La chef ha raccontato spesso della sua prima unione: “Ho tre figli, il più grande ha 15 anni, il secondo 12 e il terzo 9. I primi due sono nati dal mio primo matrimonio, mentre il terzo è frutto della mia unione con il secondo marito, che è al mio fianco da dieci anni. Il suo affetto iniziale è stato dedicato ai miei primi due figli, e credo che se non si fosse legato a loro quando erano piccoli, forse io non mi sarei mai innamorata di lui“.

Chi è Rosy Chin, da star del web al Grande Fratello Vip/ La malattia e il rapporto turbolento con il padre

Rosy Chin chi è l’ex marito? Il matrimonio che ha creato tensioni in famiglia

Rosy Chin, reduce dalla sua esperienza al Grande Fratello, è stata spesso ospitata nei vari salotti televisivi dove si è messa a nudo parlando della sua vita privata. La chef ha rivelato quanto sia stato difficile affrontare il divorzio dal padre di due dei suoi tre figli.

“È stato un dramma per me perché la mia famiglia non accettava il mio primo marito, poiché era italiano. Il nostro divorzio è stato un doppio fallimento per me, dato che non piaceva ai miei e mi è stato difficile accettare che avessero ragione. Inoltre, in una famiglia cinese, il divorzio è fortemente malvisto, ci si aspetta di rimanere insieme per tutta la vita!” ha dichiarato in un’intervista. Non ci sono informazioni sull’ex marito di Rosy Chin, di cui la cuoca sembra non voler parlare. Attualmente, l’ex gieffina è felicemente sposata con Paolo La Quosta che le ha regalato la gioia di diventare madre per la terza volta del piccolo Samuel.

Paolo La Quosta, Elizabeth, Thomas e Samuel: chi sono marito e figli di Rosy Chin/ La famiglia della chef

© RIPRODUZIONE RISERVATA