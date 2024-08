Chi è Linda Cerruti, campionessa di nuoto sincronizzato alle Olimpiadi di Parigi 2024

Linda Cerruti è una delle campionesse di nuoto sincronizzato che gareggiano per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nata a Genova il 7 ottobre 1993, è una nuotatrice artistica italiana che negli anni ha conquistato molti successi e medaglie, partecipando già a tre Olimpiadi. Ha iniziato a praticare nuoto sincronizzato all’età di 7 anni, nel 2000, e da allora quello è diventato il suo grande amore.

Certo, nella sua vita c’è anche un altro grande amore, che è il fidanzato Francesco Giovannacci, o meglio, il suo futuro marito. Sì, perché solo pochi mesi fa, con una romantica proposta di matrimonio fatta proprio in piscina, Francesco a chiesto a Linda di diventare sua moglie. “Sei super in tutto quello che fai. Tu mi hai insegnato quanto è bella la normalità. Vuoi passare una (super) vita normale insieme a me. Mi vuoi sposare?”, le parole dell’uomo che, in risposta, ha ricevuto un commosso ‘sì’.

Linda Cerruti, matrimonio col fidanzato Francesco Giovannacci dopo le Olimpiadi?

Motivo per il quale ci si chiede, ora, se Linda Cerruti convolerà a nozze col fidanzato Francesco proprio dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. La proposta è arrivata a marzo, e probabilmente la campionessa azzurra ha voluto prendersi qualche mese per potersi allenare in vista delle Olimpiadi. Una volta concluse, magari anche con una medaglia al collo, Linda potrebbe dare il via ai preparativi per le nozze insieme al fidanzato e futuro marito. Sul suo profilo Instagram, non mancano foto insieme a Francesco e al loro cagnolino nella loro casa: “Tutto”, scrive Linda a corredo di un dolce scatto.

