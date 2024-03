Chi è Loana Vatiero, sorella di Perla del Grande Fratello/ Arriva il confronto con Alessio Falsone: “È furbo”

Loana Vatiero, sorella di Perla Vatiero, torna al Grande Fratello 2024: confronto con Alessio Falsone?

Loana Vatiero, sorella di Perla Vatiero, è pronta a tornare nella Casa del Grande Fratello 2024. Di lei, d’altronde, si è parlato molto nella Casa in questi ultimi giorni, in particolare dopo che Alfonso Signorini ha mostrato ad Alessio Falsone l’attacco che la donna le ha lanciato. In un’intervista rilasciata a Fanpage, Loana ha infatti definito il gieffino un ‘pagliaccio’.

Elizabeth, Thomas e Samuel, chi sono i figli di Rosy Chin/ "I primi a spingermi a entrare nella Casa"

“Alessio è un pagliaccio. – ha esordito Loana Vatiero – È entrato nella Casa con lo scopo di avere una storia e questa notte, grazie ad Anita, lo ha raggiunto. Mia sorella era una di quelle concorrenti che ha avuto maggiormente i riflettori puntati addosso quindi per lui era un ottimo punto di inizio. Perla è molto buona, non si renderà mai conto della furbizia di Alessio. Per lui è solo un gioco. Immagino sia entrato solo per portare un po’ di confusione nella coppia.”

Paolo La Quosta: chi sono il marito e l'ex marito di Rosy Chin/ "Il divorzio l'ho vissuto come un fallimento"

Alessio Falsone e Loana Vatiero, faccia a faccia in diretta al Grande Fratello?

Parole alle quali Alessio Falsone ha risposto con pacatezza, almeno durante la diretta del Grande Fratello, assicurando a Loana che il tempo parlerà per lui. Peccato che le stesse parole sono state poi la scintilla di un’accesa lit scoppiata dopo la diretta con Perla Vatiero. Immagini che, a quanto pare, la sorella Loana ha ben poco apprezzato. Motivo per il quale questa sera, quando farà il suo ritorno al Grande Fratello per riabbracciare la sorella e avere un confronto con lei, molto probabilmente avrà anche modo di avere un faccia a faccia con Alessio Falsone, e di dirgli dunque tutto ciò che pensa di lui, oltre alle motivazioni per le quali è arrivata a definirlo ‘pagliaccio’. Come reagirà Perla? Come invece risponderà Alessio?











© RIPRODUZIONE RISERVATA