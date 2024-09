C’è anche la conduttrice Lorena Bianchetti tra le protagoniste della puntata di oggi di Storie di donne al Bivio. La celebre presentatrice si racconta tra passato, presente e futuro, lavoro e vita privata, pregiudizi e speranze per il futuro. Chissà, quindi, se riprenderà l’argomento scottante che non molto tempo aveva condiviso in una discussa intervista per il settimanale Visto, a cui aveva rivelato sconcertanti pregiudizi per la sua fede cattolica. Lorena Bianchetti non ha mai fatto mistero di essere credente e di pregare ogni qual volta le sia possibile.

Inoltre proprio per la Rai ha avuto il piacere e l’onore di intervistare Papa Francesco, uno dei momenti più alti della sua carriera. Eppure in tutto questo arco di tempo ha dovuto fare i conti con fastidiosissimi pregiudizi quando ha preso il timone di A sua immagine. “Ho vissuto completamente il pregiudizio perché avevo fede, sono stata un parafulmine dello stereotipo che voleva il cattolico come bigotto, chiuso, possibilmente anche brutto”, ha tuonato Lorena.

Lorena Bianchetti, l’amore per il marito imprenditore e per la figlia Estelle: “Fare la mamma significa avere pazienza”

“Sono riuscita a rompere gli schemi, avevo fede e continuavo a riversare nel mio lavoro tutto l’amore che ho dentro. Non ha fanatismi o edulcorazioni, vivo la fede con semplicità”, ha assicurato la Bianchetti. Dal 2015 la conduttrice di casa Rai è sposata con l’uomo d’affari capitolino Bernardo De Luca, da cui ha avuto una figlia, Estelle, a cui è legatissima.

“Bisogna avere tanta pazienza e dividersi tra l’istinto di proteggere totalmente i propri figli e metterli invece nelle condizioni di andare sulle loro gambe in un mondo che può essere anche spaventoso”, ha detto ancora la conduttrice, sottolineando l’importanza di stare vicina alla figlia e di seguirla in ogni fase della sua crescita.

