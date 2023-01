Chi è Luce Caponegro, da Selen attrice porn* ad estetista/”Ho lottato contro i pregiudizi…”

Luce Caponegro, nessun rancore verso le scelte del passato: “Periodo da dimenticare? No…”

Luce Caponegro sarà ospite questa sera a Le Iene, probabilmente per raccontare le particolari scelte di vita che hanno caratterizzato la sua carriera e la vita di oggi. In una delle sue ultime interviste, rilasciata per il Corriere della Sera, l’ex attrice hard ha ripercorso non solo il successo a luci rosse, ma anche la sua florida carriera televisiva fino all’attuale occupazione come estetista. “Ho lavorato 8 anni nel mondo dell’hard e 19 in quello dello spettacolo, sia con Mediaset che con la Rai: chissà perchè sono ricordata principalmente come star dell’hard“. Oggi la donna gestisce un centro specializzato in trattamenti di benessere per corpo e viso.

Geolier, chi è il rapper che racconta l'amore per Napoli e i bambini/ "Tradirei me stesso se…"

Luce Caponegro, conosciuta anche con il nome d’arte Selen, non rinnega dunque il suo passato, ma non esclude che tornando indietro le scelte professionali potrebbero essere differenti. “Se tornassi indietro a 18 anni eviterei il cinema a luci rosse” – e sul presente aggiunge – “Adesso ho tre obiettivi: finire il libro, seguire un percorso di crescita spirituale e un altro all’estetica”. Per Luce Caponegro, dunque, l’orizzonte racconta una nuova vita: “Oggi sento che questa vita mi sta stretta: in questi anni ho fatto molti sacrifici, ho lottato contro i pregiudizi di chi mi vedeva ancora Selen e non riconosceva Luce e i suoi sforzi“.

Margherita Laterza, chi è? L'attrice vittima di violenze/ "Me Too? In Italia mai iniziato…"

Luce Caponegro, alias Selen: “Oggi voglio prendermi cura dell’anima delle persone”

Luce Caponegro, prossima ospite de Le Iene, nel corso della sua intervista per il Corriere della Sera aggiunge dettagli riferiti alla sua svolta professionale: “L’essere umano mi affascina: molti sono ingabbiati in una vita che non gli appartiene più e per questo soffrono e hanno bisogno di essere aiutati a trovare la strada per la felicità“. Sulla vita sentimentale, perentoria fu la risposta dell’attrice: “Se sono fidanzata? No, sono una donna libera e la libertà per me è di fondamentale importanza. Sono single da sei anni e non faccio nulla per cercare l’uomo giusto“.

Massacro di Ponticelli: 3 condannati per errore?/ Video Le Iene: "Siamo innocenti..."

Luce Caponegro ha avuto modo di parlare anche del suo splendido rapporto con i figli delle difficoltà nell’aprire il vaso di pandora con loro, rispetto ai suoi trascorsi lavorativi. “Loro sono tutto per me, uno ha 15 anni e l’altro 35. Quando ho raccontato il mio passato al più piccolo? Mi ero preparata per quel momento andando da uno psicologo, passavo i giorni e aspettavo quello giusto, l’occasione più adatta”. L’occasione è poi arrivata, e Luce Caponegro racconta così quei momenti: “E’ stato lui ad anticipare chiedendomi se nella vita avessi fatto degli sbagli: lui all’epoca aveva 11 anni, si è posto in un modo delicato e con grande intelligenza. Poi mi ha detto: io so che persona sei e che mamma sei, non mi importa nulla del tuo passato“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA