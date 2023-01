Stephanie Bellarte, la fidanzata di Riki Marcuzzo sogna l’Isola dei Famosi/ Ma occhio al GF Vip…

Stephanie Bellarte da ex Pupa a fidanzata di Riki Marcuzzo

La scorsa estate, Stephanie Bellarte è stata fotografata all’angolo di una strada di Milano accanto al suo nuovo fidanzato. È Riki Marcuzzo, ex concorrente del programma Amici 16 di Maria De Filippi. Riki è al centro del gossip da quando è diventato famoso ad Amici. La sua prima storia d’amore è stata con Sara Gotti, poi con la modella Ella Ayalon. Riki Marcuzzo si è spesso lamentato dell’eccessivo interesse dei media per la sua vita privata. Lo stesso è capitato a Stephanie Bellarte per questo motivo, entrambi hanno preferito tenere a lungo nascosta la loro relazione, per evitare di essere divorati dalle pagine di riviste rosa.

Stephanie Bellarte era estranea al pubblico prima di partecipare a La Pupa e il Secchione. La popolarità che lo show le ha dato l’ha catapultata nelle cronache del gossip. Questo vale soprattutto per la sua storia d’amore con Alessio Guidi, concorrente nello stesso programma. I due si sono innamorati a prima vista e la loro relazione è continuata anche a telecamere spente. L’estate scorsa è esploso il gossip su un bacio che Stephanie Bellarte ha dato a Riki. Inizialmente, la ex Pupa è stata attaccata sui social media per il presunto tradimento con Alessio Guidi. Per discolparsi dalle accuse ha dovuto scrivere un post in cui spiegava di aver chiuso la sua precedente relazione.

Stephanie Bellarte e il sogno di partecipare a L’Isola dei Famosi

Sul profilo Instagram di Riki Marcuzzo, che conta oltre un milione di follower, non ci sono foto recenti con Stephanie Bellarte, e controllando i profili social dell’ex Pupa non c’è traccia della presenza di Riki. A quanto pare, di comune accordo, potrebbero aver deciso di non apparire insieme sui social network. Questo silenzio ha portato alcuni fan a credere che la loro relazione sia finita. Altri sono più ottimisti e vogliono leggere in prima persona l’inizio di un nuovo capitolo della loro storia d’amore.

In una recente intervista a Superguida, Stephanie Bellarte ha espresso il desiderio di partecipare all’edizione de L’Isola dei Famosi. Vuole dimostrare a chi la circonda che è in grado di affrontare grandi sfide. Purtroppo, la gente è abituata a vederla con i tacchi alti, i vestiti eleganti e il trucco. Vuole scommettere su se stessa in modo diverso. È ugualmente tentata di unirsi al cast del Grande Fratello Vip. Ciò che la tiene impegnata al momento è la moda e gli outfit che pubblica sul suo profilo Instagram. A Capodanno, ha partecipato alla prima dell’opera a La Scala con un abito nero lungo fino alla vita, che metteva in mostra la sua sensuale scollatura. Recentemente ha anche partecipato all’evento 20th Century Fox per la prima cinematografica di Avatar.











