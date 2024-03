Chi è Maninni, cantante italiano/ Dai primi passi ad Amici 16 a Sanremo 2024

Chi è Maninni, dagli esordi alla recente esperienza a Sanremo 2024

Siamo ben oltre i due mesi di distanza dal Festival di Sanremo 2024 ma alcuni dei nuovi volti della musica che hanno calcato il palco dell’Ariston continuano ad attirare curiosità e interesse. In molti hanno apprezzato la performance di Maninni, giovane talento della musica italiana che dopo aver vissuto diverse tappe e opportunità della gavetta è riuscito a trovare la consacrazione forse proprio grazie alla kermesse canora.

Prima di cimentarsi con “Spettacolare” a Sanremo 2024, Maninni – come anticipato – ha iniziato il suo percorso nella musica con una corposa gavetta. Tutto è forse partito da Amici di Maria De Filippi nel 2016. Il giovane – all’anagrafe Alessio Mininni – figurava infatti tra gli allievi di quella edizione e, nonostante non sia arrivato in fondo alla competizione, riuscì comunque a dimostrare grande talento e personalità.

Alessio Mininni, alias Maninni: è fidanzato?

Dopo l’esperienza ad Amici 16, Maninni non si è certo fermato dal punto di vista della carriera musicale. Diversi singoli e album prima di approcciare ad un nuovo trampolino di lancio: Sanremo Giovani. Nel 2022 si presenta nella competizione ancora con il nome di Alessio Mininni e il brano “Mille porte”. L’opportunità mise ancora una volta in evidenza un discreto talento, come dimostrato dall’accesso alla fase finale del talent. L’esperienza però non si concluse con l’inserimento tra i big della kermesse, opportunità che invece è stata colta al volo proprio quest’anno con il brano “Spettacolare”.

Per quanto concerne la vita privata di Maninni – alias Alessio Mininni – non sono molte le informazioni reperibili. Nonostante il cantante sia particolarmente attivo sui social, l’intenzione sembra quella di non voler mescolare la propria quotidianità con gli impegni professionali. Non sappiamo dunque se il giovane sia fidanzato oppure single.











