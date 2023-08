Chi è Manuela Carriero, nuova tronista di Uomini e Donne/ Cerca l’amore dopo la rottura con Luciano Punzo

Manuela Carriero è la nuova tronista di Uomini e Donne: l’ex di Luciano Punzo cerca l’amore in studio

Manuela Carriero è una tronista della nuova edizione di Uomini e Donne. A molti telespettatori questo nome non suonerà nuovo e in effetti l’abbiamo già vista su Canale 5. Nel 2021 Manuela ha partecipato insieme al fidanzato Stefano Sirena a Temptation Island, ma il loro percorso non ha avuto un lieto fine. I due si sono lasciati e, poco dopo, Manuela ha iniziato una relazione col suo tentatore Luciano Punzo. I due hanno vissuto una bella storia d’amore che si è interrotta alcuni mesi fa, poco prima dell’ingresso del modello al Grande Fratello Vip 7. Oggi Luciano ha una nuova fidanzata mentre Manuela cerca l’amore nello studio di Uomini e Donne.

Nel video di presentazione da nuova tronista Manuela si è raccontata al pubblico, facendo sapere di aver vissuto un’infanzia travagliata: “Vengo da una famiglia problematica. Per forza di cose sono cresciuta in fretta. Mia madre, figlia unica, proveniva da una famiglia molto ricca, mio padre no. I genitori di mia madre volevano che sposasse un uomo ricco, se così non fosse stato le avrebbero tolto tutte le proprietà. Mia madre scelse il cuore e scappò con mio padre, rinunciando a tutto.”

Manuela Carriero, un’infanzia travagliata: casa famiglia, la morte del padre e i problemi economici

Le cose vanno bene inizialmente, poi tutto crolla: “Un giorno torno a casa da scuola e trovo un’ambulanza. – ha raccontato Manuela – La casa era vuota, non c’era nessuno”. Inizia così un percorso fatto di assistenti sociali, affidamenti a famiglie diverse e tanto dolore. Quando i genitori riescono a riprendere Manuela e i suoi tre fratelli arriva però un altro dramma: suo padre si ammala di cancro e muore 3 mesi dopo. “Mia madre rimase vedova a 35 anni e piena di debiti. Poco dopo ci fu lo sfratto e noi tornammo nella casa famiglia”, ha raccontato ancora Manuela. “A 18 anni ho lasciato la comunità: avevo una casa, due lavori e l’affidamento dei miei fratelli più piccoli”, ha aggiunto. Solo qualche anno dopo sua madre ha superato la depressione e ha riavuto l’affidamento dei figli più piccoli: “Nonostante io abbia avuto questa vita difficile, ringrazierò sempre i miei genitori per avermi donato la vita”, ha concluso la nuova tronista.

