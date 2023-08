UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONE REGISTRAZIONE 24 AGOSTO 2023/ Ex di Temptation Island ospiti? L’avvistamento

Ex coppie di Temptation Island 2023 ospiti a Uomini e Donne?

Cosa accadrà nella prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne? I fan del programma sono in trepida attesa mentre dal web arrivano le prima indiscrezioni. È Igoe Zeetti, ex tentatore di Temptation Island 2023, a dare un indizio di cosa potrebbe accadere in questa prima puntata del dating show. Igor ha infatti postato nelle stories di Instagram uno scatto che lo vede nei camerini di Uomini e Donne.

Vista la sua frequentazione con Perla Vatiero, è possibile che i due saranno ospiti in studio, magari per un confronto con l’ex di lei Mirko e la sua nuova fiamma Greta Rossetti. Come loro potrebbero però esserci in studio anche altre ex coppie di Temptation Island, e uno dei protagonisti rimasti single potrebbe ricevere da Maria De Filippi la proposta per essere un nuovo tronista. Che accada a Francesca Sorrentino? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione del 24 agosto 2023: chi torna in studio?

L’attesa è finita. Oggi 24 agosto 2023 riparte Uomini e Donne. In studio tornano opinionisti e protagonisti del trono Over per la prima registrazione, che vedremo in onda solo a settembre. Durante questi mesi estivi tanto si è parlato di ritorni e addii, ma chi ci sarà in studio per questa nuova edizione? Si è ipotizzato un addio di Tina Cipollari e Gianni Sperti che invece, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, il pubblico ritroverà al loro posto di opinionisti.

Riconfermata anche Gemma Galgani, dama storica del programma, e con lei anche altri volti come Armando Incarnato. Si è invece ipotizzato un ritorno di Ida Platano in studio ma questa volta nel ruolo di opinionista; tuttavia l’ex dama potrebbe essere presente nella registrazione di domani e non come opinionista, bensì come ospite insieme al fidanzato Alessandro Vicinanza. Che sia in arrivo un lieto annuncio?

Uomini e Donne registrazione: chi sono i nuovi tronisti? Gli ultimi indizi

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne di oggi saranno poi presentati i nuovi tronisti. Anche qui tante sono state le ipotesi: si è parlato del possibile ritorno di alcuni volti già noti al pubblico del dating show, come gli ex corteggiatori Alessio Campoli e Alice Barisciani. Indizi social delle ultime ore sembrano svelare che quest’ultima possa davvero essere la nuova tronista di Uomini e Donne. Potrebbe però arrivare sul trono anche un volto dell’ultima edizione di Temptation Island, come Francesca Sorrentino o il tentatore Fouad. Va però detto che, secondo le indiscrezioni, a salire sul trono ci sarà anche qualche volto non noto al pubblico; dunque i nuovi tronisti potrebbero essere due già noti e due non famosi.

