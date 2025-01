Le coppie dello showbiz attirano costantemente la curiosità degli appassionati e non sono certamente immuni a tale tendenza Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo. C’è un aspetto in particolare che ha spesso alimentato il dibattito, ovvero la differenza d’età; soprattutto ai primi tempi insieme hanno dovuto ‘lottare’ contro lo scetticismo ma in più occasioni hanno sottolineato e dimostrato quanto il fattore anagrafico fosse un limite inesistente e superato. Insieme da oltre 10 anni, l’amore prosegue anche a dispetto di intoppi che non possono non esserci ma che in virtù del sentimento che li lega hanno sempre superato.

Ma chi è Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo? La sua carriera ha come baricentro il mondo della moda, settore che caratterizza principalmente i suoi esordi. Successivamente, proprio al fianco dell’attrice e regista, si afferma come personaggio televisivo grazie partecipando – proprio con Lory Del Santo – a diverse trasmissioni e format come nel 2016 a Pechino Express e più di recente, nel 2022, all’Isola dei Famosi. Tra le attività di Marco Cucolo spicca anche la passione da videomaker; competenza che ha permesso al fidanzato di Lory Del Santo di collaborare con l’attrice anche sul set, in particolare per la realizzazione della webserie ‘The Lady’.

Conosciamo meglio Marco Cucolo – fidanzato di Lory Del Santo – attraverso i numerosi contributi offerti da entrambi in diverse interviste e dichiarazioni rilasciate nel tempo. Entrambi saranno oggi ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona e, proprio qualche settimana fa, l’attrice e regista aveva raccontato: “Non mi ha lasciata sola neanche un giorno, è stato la mia proiezione…”. Parole emblematiche, manifesto di un amore viscerale confermato dalle parole del modello: “Quando ha bisogno ci sono sempre, tra momenti allegri e momenti difficili”.