Chi è Maria Braccini, fidanzata di Jannik Sinner/ “Lei è tenera e affettuosa, ma soprattutto indipendente…”

Jannik Sinner e Maria Braccini, gli albori della liaison

Il mondo del tennis sta conoscendo e apprezzando una nuova stella; Jannik Sinner, orgoglio italiano e talento sempre più affermato dello sport internazionale. Capace di sgretolare record su record, reduce da una vera e propria impresa agli AusOpen e condita dal duello vittorioso contro Novak Djokovic. Le imprese sportive hanno acceso i riflettori sul giovane tennista anche in riferimento alla sua vita privata con particolare riferimento alla fidanzata Maria Braccini.

Jannik Sinner e Maria Braccini avrebbero iniziato a frequentarsi tra il 2019 e il 2020; lei di origini indiane ma da tempo vive in Italia. La giovane non appartiene al mondo dello sport, la sua attività si concentra principalmente sui social in qualità di influencer e modella. Salvo alcune dichiarazioni concise e sibilline, i due pare non amino raccontarsi al fine di salvaguardare il rapporto dalla troppa attenzione mediatica.

Jannik Sinner e la fidanzata Maria Braccini: la rottura nel 2021 e la riconciliazione

Stando a quanto racconta SkyTg24, Jannik Sinner avrebbe dichiarato di apprezzare particolarmente il rapporto con la fidanzata Maria Braccini per un aspetto in particolare. Il tennista ha sottolineato infatti la mancanza di pressioni, valore aggiunto per la stabilità della liaison. Sempre il portale spiega però come non sia stato sempre tutto rose e fiori per la coppia.

Nel 2021 Jannik Sinner e la fidanzata Maria Braccini pare avessero interrotto la loro relazione. Il portale di informazioni racconta come – stando ai rumor – la rottura fosse nata dopo una foto pubblicata dall’influencer che ritraeva lei e il tennista nel romantico momento di un bacio: lo sportivo, molto attento alla privacy, non avrebbe però gradito. La riconciliazione sarebbe arrivata qualche mese fa, confermata implicitamente da alcune dichiarazioni recenti proprio di Jannik Sinner: “Maria è molto tenera e affettuosa, ma anche molto indipendente e questa è la qualità che mi colpisce di più”.

