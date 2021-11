Jannik Sinner ha lasciato la fidanzata Maria Braccini/ Un post non gradito e…

Jannik Sinner e la fidanzata Maria Braccini si sono lasciati: lo scrive il Corriere della Sera, che ci informa sul fatto che il campione di tennis e la modella si sarebbero detti addio dopo un anno di amore. In questi giorni Jannik Sinner è grande protagonista alle Atp Finals 2021 di Torino, dove è entrato da riserva sostituendo Matteo Berrettini e vincendo la sua prima partita contro il polacco Hubert Hurkacz, in attesa di scendere in campo nuovamente questa sera, per una sfida ancora più impegnativa contro il russo Daniil Medvedev, numero 2 del ranking mondiale Atp.

La decisione sarebbe stata presa da Jannik Sinner presumibilmente già da qualche settimana, mentre disputava il torneo Atp 250 poi vinto a Sofia. Della fidanzata l’altoatesino tempo fa aveva detto: “È carina e comprende le mie esigenze da tennista. Sa che il tennis in questo momento è la mia priorità e non mi mette alcuna pressione”. Proprio le diverse priorità di vita tra il tennista e la modella ed influencer sarebbero tuttavia alla base della presunta rottura nella storia d’amore tra Maria Braccini e Jannik Sinner, sempre in base alla ricostruzione del Corriere della Sera.

JANNIK SINNER E LA FIDANZATA MARIA BRACCINI SI SONO LASCIATI: I MOTIVI ALLA BASE DELL’ADDIO

Jannik Sinner avrebbe detto stop alla relazione con la fidanzata Maria Braccini dopo un anno di fidanzamento e la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe arrivata proprio in occasione di questa ricorrenza. La modella, che ora ha reso privato il suo profilo Instagram, avrebbe pubblicato un post nel quale celebrava il primo anno d’amore con Jannik Sinner, che però non avrebbe apprezzato il gesto romantico della fidanzata. Al di là della riservatezza altoatesina del nostro tennista, il post era un segnale di una relazione “troppo impegnativa” per lo sportivo in questo momento.

Infatti la carriera di Jannik Sinner, che con la vittoria contro Hurkacz è certo di chiudere l’anno fra i primi dieci del mondo, sta decollando e di conseguenza per lui la priorità resta il tennis in questo momento. Secondo il Corriere, Maria Braccini era diventata un impegno troppo “da grandi” per Jannik Sinner. La modella e influencer conta su Instagram oltre 68 mila follower e dal settembre 2020 aveva una relazione con Jannik Sinner, che sosteneva di avere trovato in lei la donna ideale con cui compiere questo percorso nel grande tennis. Chissà, magari si tratterà solo di una crisi passeggera…



