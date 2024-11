Ora protagonista al Grande Fratello 2024 ma con alle spalle una carriera nella danza di tutto rispetto; tra tv e teatro, Enzo Paolo Turchi è tra i massimi esponenti italiani sia come maestro che come coreografo. E’ grazie al piccolo schermo che però la curiosità nei suoi confronti raggiunge il suo picco, soprattutto per ciò che riguarda le vicende di vita privata. Il ballerino vanta un rapporto speciale con sua figlia Maria; un legame che proprio ora nella casa del Grande Fratello 2024 sente ancora più forte e incisivo per via della lontananza.

“La mancanza di mia figlia Maria ogni tanto mi acchiappa ed è veramente dura, un giorno la capirete… Non ho molto tempo con lei, a causa dell’età; allora ti vengono quei rimorsi…”. Questa una delle tenere confessioni di Enzo Paolo Turchi a proposito di sua figlia Maria, fatta proprio nei giorni scorsi al Grande Fratello 2024. Considerazioni che mettono in evidenza l’amore viscerale ma anche il rammarico relativo al fattore anagrafico e al timore di non poter dare alla figlia il tempo che lui vorrebbe.

Maria, figlia di Enzo Paolo Turchi: “Lei mi ha cambiato la vita…”

Sono stati diversi i momenti al Grande Fratello 2024 dove Enzo Paolo Turchi, parlando di sua figlia Maria, ha destato la commozione di concorrenti e partecipanti. “Sono vecchio e vorrei vedere mia figlia grande; ogni minuto che non sto con lei mi sento in colpa. Non c’è un modo per aiutare mia figlia, vorrei avere dieci anni di meno solo per lei; gli altri la prendono in giro per questo…”.

A prescindere dalla nostalgia che oggi scuote Enzo Paolo Turchi per via della permanenza al Grande Fratello 2024, il coreografo è grato alla vita per il ruolo di sua figlia Maria nella sua esistenza. “Grazie a Maria sono ringiovanito mentalmente, una nuova vita; in questo periodo che non sto con lei penso a tante cose, vorrei starle vicino per darle tutto quello che non ho avuto io. Ovviamente non intendo cose materiali, ma l’affetto che a me è mancato”.

