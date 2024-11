Stasera andrà in onda la 12esima puntata del Grande Fratello in prima serata su Canale 5, quasi sicuramente però Enzo Paolo Turchi non ci sarà. Nelle scorse ore infatti il noto coreografo ha lasciato la casa più spiata d’Italia, sono stati gli autori del reality condotto da Alfonso Signorini ad annunciare la notizia tramite un comunicato pubblicato sui social. In questo si legge che il gieffino ha lasciato ‘momentaneamente’ la casa per motivi personali. Non sono stati rivelati altri dettagli e non è nemmeno noto quanto resterà lontano dalla casa.

Sono in molti a pensare che non si tratti solo di un’assenza temporanea ma di un abbandono che diventerà definitivo. Il motivo? Questa non è certo la prima volta che Enzo Paolo Turchi manifesta il desiderio di concludere questa esperienza televisiva per tornare a casa e negli ultimi giorni era sprofondato di nuovo in un delicato momento di crisi.

Enzo Paolo Turchi non rientrerà nella casa del Grande Fratello? Nuova crisi per il gieffino

Nelle scorse settimane Enzo Paolo Turchi aveva fatto sapere che soffriva molto perché sentiva la mancanza della figlia, infatti voleva abbandonare il reality. Per cercare di tirarlo su e convincerlo a restare al Grande Fratello Alfonso Signorini ha fatto entrare Carmen Russo nella casa più spiata d’Italia, che è rimasta per qualche giorno accanto al marito. Lui all’inizio non è sembrato entusiasta, infatti è venuto fuori che il loro matrimonio stava vivendo un momento di crisi. Il coreografo temeva che la moglie si fosse stancata di lui, lei però lo ha rassicurato a lungo dicendogli che lo ama e che tra loro non c’è alcun problema.

Enzo Paolo Turchi sembrava aver ritrovato il sereno al Grande Fratello ma da qualche giorno era di nuovo in crisi, durante una chiacchierata con Pamela ha chiaramente detto che non ce la faceva più. C’è anche chi sostiene che il gieffino abbia deciso di abbandonare il reality a causa di alcuni impegni professionali già programmati da tempo, la notizia però al momento non è stata ancora confermata. Il marito di Carmen Russo rientrerà nella casa o presto comunicherà che il suo abbandono è definitivo? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.