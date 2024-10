Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, prima ancora di essere due artisti e volti cardine della televisione italiana, sono innanzitutto una coppia da fare invidia. Un amore che dura da decenni e che alcuni anni fa è stato impreziosito dalla nascita della figlia Maria. Nata nel 2013, dopo circa 10 anni di tentativi che non sembravano voler portare alla realizzazione del sogno di diventare genitori. Oggi la piccola di casa Turchi-Russo ha già 11 anni ed è attorniata da amore e affetto conduce la sua vita prossima ad entrare nella fase adolescenziale.

Indubbiamente la nascita di un figlio cambia la vita e ciò è accaduto anche nel caso di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo con l’arrivo di Maria. Diverse volte entrambi hanno raccontato come per avere una figlia abbiano dovuto vivere un vero e proprio calvario; diversi anni di tentativi che però sembravano essere un ostacolo insormontabile rispetto al sogno di diventare genitori. Poi, senza mai arrendersi, sono riusciti a realizzare il sogno di abbracciare la figlia Maria.

“Grazie a mia figlia Maria sono ringiovanito, vivo una vita nuova. Vorrei starle vicino e darle tutto quello che non ho avuto io. Non parlo di beni materiali, ma di affetto”. Queste le parole di Enzo Paolo Turchi alcuni giorni fa al Grande Fratello 2024, un pensiero tanto dolce quanto eloquente rispetto alla gioia di condividere la vita con sua figlia Maria. “Ci abbiamo provato per 10 anni, abbiamo fatto di tutto, con tante delusioni ogni tanto ma non potevamo dire di no…”.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono diventati genitori in età avanzata, un aspetto che sicuramente non toglie nulla in termini di affetto alla figlia Maria ma che genera comunque ansie e timori per il papà “Sono diventato padre a 62 anni, il sogno che ho e che non posso realizzare è quello di vedere mia figlia grande”. Parole accompagnate dalle lacrime dopo una confessione – al Grande Fratello 2024 – da parte di Enzo Paolo Turchi a proposito di sua figlia Maria. “Ogni minuto che non sto con lei mi sento in colpa, non c’è rimedio; vivo male perchè le dicono ‘hai un papà vecchio’. Vorrei fare qualsiasi cosa per questo, vorrei avere 10 anni di meno solo per lei”.

